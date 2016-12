El cine de animación llega a Deba a partir del lunes

El Ayuntamiento de Deba, un año más, ha vuelto a organizar una edición del festival de cine de animación en el municipio. Con éste, ya son nueve los años de vida con los que cuenta este certamen. El festival comenzará el lunes 26, a partir de las 19.00, con una proyección de los cortometrajes 'Alike', de Rafa Cano y Daniel Martínez; 'Jane, Tarzan ez zen horren guay', de Begoña Vicario; 'Amor de mono', de Trimono; 'Down by love', de José Corral; 'Portrait of a Wind-up maker', de Darío Pérez; 'Viaje a pies', de Khris Cembe; 'Zepo', de Cesar Díaz y, por último, se proyectará el cortometraje del autor local Aitor Oñederra, 'I Said I would never talk about politics'. Este corto fue preseleccionado para los premios Goya, pero al final no ha podido convertirse en nominado.

El próximo día, a partir de las 19.00 horas, se emitirá un nuevo cortometraje, 'Beti bezperako koplak', después, el grupo Ageda Kopla y Maialen Lujanbio participarán en una conversación con los asistentes.

Ese mismo día, por la noche, a las 22.00 el festival cambiará de escenario y se trasladará al Gaztetxe, donde se proyectara el largometraje 'Crulic, camino al mas allá'. Este documental de animación narra la vida de Claudiu Crulic, un rumano de 33 años que muere en una prisión polaca después de haber iniciado una huelga de hambre por haber sido acusado de un robo que no cometió. Narrada con un potente estilo visual, éste es el resultado de una conjunción de dibujos realizados a mano e intercalados con un collage de objetos diferentes, utilizando una animación en stop-motion y una técnica con figuras humanas recortadas que contribuyen a la creación de una obra de animación sorprendente.

El día 28 se proyectarán dos largometrajes, uno a las 17.00 horas ('Albert') para un público infantil, mientras que a las 19.00 horas ('Un día vi 10.000 elefantes') será para un público más adulto.

Para el último día de festival se ha reservado una proyección de un largometraje francés titulado 'Phantom boy', a partir de las 17.00 horas. A las 19.00 horas se llevará a cabo la entrega de premios del concurso de cortinillas Animadeba 2017. Para concluir la novena edición de este festival se proyectará el largometraje estadounidense 'Anomalisa'.