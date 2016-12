Bernardina García, que vive en una vivienda en malas condiciones, pide ayuda

Bernardina García tiene 67 años, padece cáncer de colon con metástasis en el hígado y vive de alquiler en una infravivienda de la calle Atxuri. Por ello, pide ayuda para poder mejorar sus condiciones de vida.

Le operaron de un tumor en el colon el 16 de junio y cuando apenas había despertado de la anestesia, esa misma noche tuvieron que operarle de nuevo por un problema con un catéter. Y es que su dolencia oncológica se ve agravada por otra serie de males tales como la diabetes y problemas de corazón.

Bernardian vive sola desde que hace tres años su hijo se fuera de casa. Su marido también se fue hace unos años y Bernardina, a la que, según asegura «sólo me dejaron deudas de juego», espera la sentencia de divorcio.

Pero, sin duda, lo peor es la situación de la vivienda en la que reside. Un segundo piso sin ascensor en la calle Atxuri que no están en buenas condiciones. Las ventanas no cierran bien, hay agujeros en paredes, al cuarto de baño se accede desde el balcón y la bañera no puede ser utilizada. Dentro de casa hace muchísimo frío y la estufa de butano de Bernardina es insuficiente para entrar en calor.

Caritas le ha ayudado durante 8 años con comida, medicación y ropa. Cuenta con la ayuda de María Angeles Ocariz, una amiga que le echa una mano haciéndole compañía, llevándole al hospital y hablando con el abogado que le lleva el divorcio y con Servicios Sociales.

«No existe solicitud»

Preguntado el Ayuntamiento sobre este tema, su respuesta es que «las manifestaciones vertidas por parte de esta ciudadana trascienden el ámbito de competencias municipal y desde el departamento de Servicios Sociales se quiere dejar claro que se cumple con total rigor la tramitación de cualquier solicitud planteada por la ciudadanía y, a fecha de hoy, consultado el departamento, no existe solicitud no atendida en plazo».