Zumarraga tiene su sala de armas Esgrima histórica. MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 4 febrero 2018, 00:42

Desde el pasado mes de junio media docena de personas se reúne semanalmente en el polideportivo Ispilla para practicar esgrima histórica.

La iniciativa surgió de Miguel Ángel Juárez que organizó una jornada de exhibición de la citada disciplina y lanzó una convocatoria que obtuvo la citada respuesta.

El grupo se ha constituido como asociación y su nombre oficial es Sala de armas de Zumarraga. Asimismo, ha solicitado formar parte de la Federación española de esgrima histórica, trámite que se está llevando a cabo.

La esgrima histórica es «una actividad con casi 15 años de desarrollo en la península (y casi 25 en el resto de Europa) cuyo principal objeto es el estudio, divulgación y puesta en práctica de las técnicas de combate vigentes durante los siglos XIII al XIX, cuando las espadas y otras armas constituían un elemento de autodefensa», explica Juárez.

«No es un deporte, no es eso lo que buscamos. Esto es simplemente curiosidad y mejorar por mejorar, al contrario que en la esgrima olímpica, no hay competición implícita», añade.

En realidad, la esgrima histórica se engloba dentro de las artes marciales occidentales. «Como en cualquier arte marcial la clase empieza con el calentamiento para evitar lesiones. Después, ponemos en práctica los ejercicios y, si nos da tiempo, hacemos un pequeño combate».

Tampoco suele faltar una pequeña clase teórica. «No nos inventamos nada, todo está escrito. Lo que hacemos es acudir a los tratados antiguos y los ponemos en marcha otra vez».

La esgrima histórica tiene «diferentes escuelas: italiana, alemana, española, etcétera. Existen distintos tratados de diferentes autores, gente que vivió y dejó por escrito su forma de pelear. El más antiguo que hay es del siglo XI-XII, es de espada y broquel, pero no lo utilizamos», explica Juárez.

El que ellos aplican es «del año 1400. El maestro es Fiore del Líberi y el libro que escribió se llama 'Flos duellatorum'. Es un tratado que explica cómo pelear en diferentes circunstancia, bien desarmados, bien emplear distintas armas como espadas, lanzas, bastones...».

El grupo que practica esgrima histórica en Ispilla es heterogéneo en lo que a edades se refiere: hay desde un alumno de diez años hasta los que superan los cuarenta.

No obstante, todos aprenden lo mismo. Todos saben lo que es una guardia, «una postura que te permite prepararte para la defensa y para el ataque» y los distintos golpes, como el 'Fedente', «de hombro a cadera», el mezzani, «golpe medio hecho en horizontal», el sottani, «de abajo a arriba con ángulo» o 'le ponte', que es «una estocada». Para practicarlos, evitando cualquier tipo de problemas, utilizan espadas realizadas con PVC y forradas.

Hodei Luengo es a sus diez años el más joven del grupo. «Vi la exhibición en el frontón Zelai Arizti y me gustó un montón», explica. Así que decidió apuntarse. «Como soy asmático solo puedo practicar deportes a puerta cerrada» y con la esgrima histórica «me lo paso muy bien».

La zumarragarra Inés Benítez también forma parte del grupo. «Me gusta un montón la novela histórica, mis libros de cabecera siempre son de historia. Me encantan las espadas, la leyenda del rey Arturo... Nunca había practicado esgrima, pero cuando surgió la oportunidad me apunté. Ahora estamos con la espada larga, pero a mí me gusta más la ropera, me parece mucho más elegante», afirma.

«Pelea entre mentirosos»

El urretxuarra Javier Morillas también forma parte del grupo desde el principio. «Me gusta la historia y ésta es una forma de hacer ejercicio, así mato dos pájaros de un tiro».

El joven de 32 años sostiene que la esgrima histórica es «una pelea entre mentirosos. Es como el lenguaje del cuerpo, cuanta más práctica tengas lo haces mejor». Por su parte, el beasaindarra Felix Flores ve en esta disciplina una «posibilidad» para mejorar en «agilidad y reflejos».

La idea de la sala de armas de Zumarraga pasa por «organizar una exhibición al año» y «traer al pueblo un torneo de la federación».