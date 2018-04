La XXII Marcha Beitia, a punto Marcha Beitia. Montañeros participantes en una edición anterior. Se celebrará el 20 de mayo con un recorrido único de 30 kilómetros | El plazo de inscripción se abrirá a principios del mes que viene MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 26 abril 2018, 00:12

La XXII Marcha Memorial Iñaki Beitia se celebrará el próximo 20 de mayo con un único recorrido de 30 kilómetros y 1.600 metros de desnivel. La marcha arrancará y finalizará, como es habitual, en la plaza conjunta Kalebarren-Areizaga y discurrirá por Beloki, Pagotxeta, Samiño, Aizpurutxo, Elosua, Gorla, Trekutz e Irimo. Las personas interesadas en participar en la misma deberán esperar para realizar la inscripción correspondiente, ya que el plazo se abrirá unos quince días antes de su celebración. La Beitia está a punto.

Como es habitual, no se establecerá ningún tipo de clasificación, ya que esta es una marcha de montaña, no una carrera. Los recorridos estarán debidamente señalizados y habrá varios puestos de control y avituallamiento a lo largo de los mismos. La organización aconseja a los participantes estar federados y no se hace responsable de accidentes ocurridos en la marcha o a consecuencia de la misma.

Cabe recordar que las catorce primeras ediciones de la marcha montañera en memoria de Iñaki Beitia proponían dos recorridos. Posteriormente, desde el año 2011, se instauró el recorrido único aludiendo a motivos organizativos, por simplificar, y por el hecho de que los montañeros que optaban por la marcha larga eran una minoría. En 2016, al cumplir la marcha su vigésima edición, se ofreció una oferta triple al objeto de dar a los montañeros la oportunidad de hacer una excursión de mayor longitud. El recorrido largo que propusieron era similar al que se hizo en la primera edición de la Beitia. Asimismo, como novedad, un recorrido más corto para dar a más gente la posibilidad de participar. En 2017 se recuperó el recorrido único y este año se continuará con la misma dinámica.

Iñaki Beitia nació en Aizpurutxo en 1961 y falleció en 1996, tras realizar una excursión en bicicleta de montaña. Miembro fundador de Ostadar M. T., concejal responsable del departamento de euskara del ayuntamiento de Urretxu, profesor de la Urretxu-Zumarraga Ikastola, profesor de la escuela de bertsolaris, parte activa de todo aquel acto cultural y deportivo que se realizara en nuestros pueblos,... «era Iñaki un hombre querido por todos», indican los organizadores de la marcha (Ostadar mendi taldea, Goierri kirol elkartea, Lekaio kultur elkartea, Urretxu-Zumarraga Ikastola y Zin-tzo Mintzo ).