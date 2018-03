Vanessa Blázquez expone fotografías de sus «diez años como viajera» Fotógrafa. Vanessa Blázquez con la cámara fotográfica entre sus manos, en uno de sus viajes. La zumarragarra inaugurará el viernes la exposición 'Retina, 10 years on the go'. La muestra, que se podrá visitar hasta el día 25 en la casa de cultura Zelai Arizti, acoge quince retratos MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 14 marzo 2018, 08:01

El próximo viernes, a las 19.30 horas, se inaugurará en la casa de cultura Zelai Arizti la exposición 'Retina, 10 years on the go' firmada por Vanessa Blázquez. La zumarragarra muestra al público una quincena de retratos realizados en «mis diez años como viajera. Son personas que me he ido encontrando por el camino. Algunas de ellas han posado para la cámara, pero otras son fotografías robadas».

Vanessa Blázquez (Zumarraga, 1985) explica que «empecé a viajar con diecinueve años. Mi primer destino fue Inglaterra, a donde fui un verano como estudiante. Desde pequeña tenía claro que quería viajar. Siempre he sido muy curiosa, me gusta la cultura, la arquitectura, hablar con la gente, mezclarme con ellos... Cuando viajo intento llegar a la gente local, no me conformo con visitar los típicos lugares turísticos».

Fruto de esa curiosidad son los retratos que cuelgan de las paredes de la sala de exposiciones de la casa de cultura. «Durante estos años he hecho una quincena de viajes, pero no todos están reflejados en la exposición. En cambio hay algunos lugares que aparecen en varias de las fotografías, es el caso de India, con tres imágenes o Cuba, con otras tres».

A la hora de elegir las instantáneas que conforman la exposición Vanessa ha tenido en cuenta «diferentes criterios». Hay algunas que buscan «apelar a una situación social, una denuncia», como esa en la que aparecen unos niños chinos trabajando. Hay otras, obtenidas en Cuba, que reflejan «la desigualdad social». También hay algunas más intimistas que recogen una caricia o una mirada, en este caso «son fotos 'robadas'». «Lo que he intentado es transmitir un paisaje humano».

Entre los quince trabajos expuestos su autora se decanta claramente por uno. «Es la imagen que preside la exposición. Es un retrato que hice en India, en Cachemira, en el que se ve a un niño en brazos de su madre. Para mí es una fotografía muy importante». De hecho, es la más grande de la muestra. «Todas tienen unas medidas de 30 por 40, mientras que esa es de 50 por 70».

Algunas de las instantáneas son el color y otras, en blanco y negro. «Lo he querido hacer así porque me gustan ambas expresiones».

La autora destaca que el cartel de la exposición es obra de Josemari Alemán Amundarain. «Hace diez años que nos conocemos y desde entonces mantenemos una gran amistad. Él me ha ayudado con la exposición, que para mí es la primera, y me ha dado muy buenos consejos».

Vanessa Blázquez es gran aficionada a la fotografía. «Siempre digo que tengo tres vicios, los viajes, la fotografía y el deporte. La fotografía me ha gustado desde pequeña. En casa siempre ha habido una cámara porque mi padre es muy aficionado, así que yo desde pequeña empecé a sacar fotos».

La exposición se mantendrá hasta el próximo día 25 y las obras están a la venta.