El Urola recibe al Aretxabaleta en el estadio Argixao esta tarde ZUMARRAGA. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:23

El Urola recibe esta tarde, a las 16.30 horas, al Aretxabaleta en el estadio Argixao. Los de Zumarraga y Urretxu ocupan el último puesto de la tabla tras perder los tres partidos disputados hasta ahora. Por su parte, el equipo visitante es el segundo clasificado tras haber saldado con victoria las tres citas anteriores. «Sabíamos que al subir de categoría no iba a ser fácil, pero no esperábamos encontrarnos esto», sostiene Unai Jorge. El entrenador explica, no obstante, que «el equipo está trabajando bien, los entrenamientos son intensos y hay predisposición. El trabajo da sus frutos, así que tarde o temprano llegarán los resultados», asegura.