El Urola de balonmano perdió por la mínima contra el Pulpo de Zumaia DV ZUMARRAGA. Martes, 6 febrero 2018, 00:19

El Urola Laztimendi de balonmano perdió por la mínima (28-29) contra el Pulpo de Zumarraga, en el polideportivo Ispilla. «Fue un partido muy disputado ante un rival superior colíder en la categoría», dicen desde el club amarillo.

El marcador registró diferencias mínimas durante todo el encuentro, llegando a tener el Urola una renta de cuatro goles en el minuto cuarenta del segundo período. No obstante, «errores no forzados provocaron nuevamente el empate en apenas dos minutos».

Ante equipos de este calibre, «el más mínimo error se paga, ya que no perdonan las oportunidades concedidas. Aun y todo los entrenados por Iñaki Larrea llegaron con opciones al final del partido, pero no supieron gestionar una doble superioridad y la segunda línea del equipo visitante no falló en los momentos decisivos», continúan desde el club.

Este encuentro «nos deja una satisfacción, que es haber tuteado a este equipo puntero de la tabla, y una asignatura pendiente, que es mantener el nivel de juego ante los próximos rivales de mitad de la tabla para abajo, sin contagiarnos de su juego».

Por otro lado, el infantil femenino encajó «una dolorosa derrota frente al Egia (11-12). Una buena defensa en la primera parte dio una ventaja al descanso de 6-4. Al inicio del segundo período, como consecuencia de la falta de concentración, hubo que parar el juego para reorganizarse, ya que las donostiarras habían conseguido un parcial de 6-0.Tras reconducir la situación, consiguieron recortar distancias en el marcador provocando pérdidas al equipo visitante. Ya en los últimos cinco minutos se recibe una defensa muy tosca, llegando al final del partido perdiendo de uno».

Otros resultados

Juvenil: Hondarribia, 23 - Urola Alai Hortz Klinika, 28. Cadete femenino: Urola Izazpi Kafetegia, 29 - Ereintza Todoterrreno, 17. Cadetes: Aloña Mendi, 19 - Urola A. Aranzadi, 24 y Urola Goierribus, 19 - il capo Hondarribi, 26.