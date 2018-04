«Este año solo tenemos tres familias de acogida para los niños saharauis» 'Vacaciones en paz'. Niños que el año pasado participaron en el programa. / M.F. Hare Haize recuerda que hasta fin de mes hay posibilidad de sumarse al programaLos chavales llegarán «a últimos de junio» y permanecerán «dos meses» en la comarca MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:15

De los quince años que Hare Haizea lleva colaborando con el programa 'Vacaciones en paz', a través del cual niños que viven en los campamentos saharauis pasan el verano en España, este es el que menos familias se han presentado voluntarias. De hecho, «solo tenemos tres; una que repite y dos nuevas, una de Zumarraga y una de Legazpi», indica Remi García, miembro de la citada asociación de apoyo al pueblo saharaui del Alto Urola. La tendencia a la baja ha sido general, por lo que el programa ha prorrogado el plazo. «Otros años se cierra a primeros de abril, pero esta vez se va a esperar hasta finales de mes, a ver si se anima alguien más».

Remi García conoce de primera mano el beneficio que para los niños supone salir de los campamentos unas cuantas semanas, ya que ha sido madre de acogida durante años y ha visitado los campamentos en numerosas ocasiones. «Este año no hemos estado en Semana Santa, pero quienes han ido nos han dicho que ya están a cuarenta grados; hace mucho frío por la noche y mucho calor de día», indica.

Muchas carencias

A la extrema meteorología hay que sumar las «carencias» que sufren en alimentación. «Solo pueden acceder a productos como fruta o yogures cuando vienen aquí o cuando vamos nosotros allí, ya que en los campamentos se pueden comprar, pero no tienen con qué». Lo que tienen es «gracias a la ayuda humanitaria y eso también cada vez es menor. Aquí mismo, en la comarca, los primeros años que organizamos la campaña de recogida de alimentos conseguíamos quince palés; este año han sido tres. Y eso que en Gipuzkoa la gente es muy solidaria y es uno de los lugares donde más se recoge, pero la crisis ha afectado a todo el mundo».

Los niños que salen de los campamentos a través del programa Vacaciones en Paz tienen «de 9 a 12 años. Cada niño viene tres años seguidos. Antes venían durante cinco años, pero, precisamente por la crisis, se ha reducido el número de años».

Que los niños puedan salir una vez al año de los campamentos es «muy importante» , para «evitarles las altas temperaturas, hasta cincuenta grados, del verano». También, para que puedan pasar «el reconocimiento médico en el hospital» y «la revisión dental» que les hace la dentista Itziar Ayllón. Otra cosa fundamental es la alimentación.

Desde Hare Haizea animan a todo el mundo a ser familia de acogida. Los interesados pueden llamar al 662 266 413 (Remi) o 692 101 057 (Lourdes). Los niños estarán aquí los meses de julio y agosto y las familias no se tendrán que hacer cargo del coste del viaje, tan sólo de la manutención. Si para los niños la salida de los campamentos es toda una experiencia para los padres de acogida no lo es menos. «Te enseñan muchísimo. El primer año es más complicado por el idioma, pero en general no suele haber problemas».