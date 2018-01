Rock and roll «sin trampa ni cartón» The Norhagirres. Los músicos urretxuarras en una imagen promocional. / JUXE ARETA GOÑI Los urretxuarras The Northagirres presentarán mañana su nuevo trabajo en EitzaEl pórtico de la ermita acogerá un concierto que arrancará a las 12.00 con los asturianos Blues & Decker MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Viernes, 19 enero 2018, 00:22

The Northagirres presentarán mañana sábado su nuevo trabajo en el concierto que ofrecerán en el pórtico de la ermita de Eitza. La actuación arrancará a las 12.00 con los asturianos Blues & Decker y una hora después será el turno delos urretxuarras. «Aunque no sea la presentación oficial, ya que el disco todavía no está editado, incluimos en el repertorio temas del nuevo trabajo. El título de nuestro tercer disco es 'Corte Fino', e incluye seis temas, todos propios tal y como lo hemos ido haciendo hasta ahora», explica Ana Agirrebalzategi. La pianista del grupo explica que «hacemos rock and roll, sin trampa ni cartón. Por supuesto bebemos también del blues y del country-rock. Quizás en este disco hemos sacado más garra, la fuerza del directo, esa que echábamos en falta en las grabaciones anteriores. Es un disco más rockero, más stoniano o burniniano quizás, que los dos anteriores. Un cuchillo que acaricia, esa es la idea. Estamos realmente contentos con el resultado», afirma.

The Northagirres grabaron el disco «en diciembre, en los estudios GuitarTown (Cantabria), de la mano de Hendrik Röver, el alma de Los DelTonos, un crack en la música y referencia para nosotros. Lo editaremos con Folc Records, sello con el que han sacado entre otros Los Chicos, Lie Detectors o Sr No. Nuestra idea es publicar el disco en formato CD para febrero y en vinilo para abril, la fase de producción en vinilo siempre es más larga. Todavía estamos concretando temas de diseño y maquetación».

Los nuevos temas los estrenaron el sábado pasado «en la sala Hell Dorado de Gasteiz, donde actuamos junto con Nuevo Catecismo Católico y Summision City Blues, y la acogida de la gente la verdad fue muy buena. Estamos ilusionados y con ganas de dar guerra». Además, hoy actuarán también con Blues & Decker en el Cotton Club de Bilbao. «Este año pasado ha sido interesante para la banda. Aparte de grabar nuestro tercer disco, hemos tocado en el festival Motorbeach de Asturias junto con bandas de renombre como Sex Museum, Fuzztones, o Joey Ramone. El presente año se presenta prometedor. Estamos con ganas, y ya tenemos hablados varios bolos tanto en Euskadi como por el resto de la península», adelanta Agirrebalzategi.

The Northagirres está compuesto por músicos con larga experiencia y carretera, habiendo sido parte de formaciones como TheHotDogs!, Müturbeltz, Sorkun, Dirty Jackets, Supertrooper, Painful... entre otros.

Desde el año 2012

La banda empezó su andadura en el año 2012 en Urretxu, con la idea de dar forma a canciones a las que Iñigo Agirrebalzategi no encontraba cabida en sus anteriores proyectos, en un principio como cuarteto, formación con la que grabaron su primer CD homónimo, y más tarde ya como sexteto grabando el segundo CD, 'Down The Highway'. Los integrantes del grupo son Iñigo Agirrebalzategi, voz y guitarra; Iker Alvarez, voces y guitarra; Iñaki Urizabal, batería; Aitor Godoy, guitarra; Borja Aramburu, voces y bajo yAna Agirrebalzategi, piano/Hammond. «Recientemente ha habido algún cambio en la banda, Iñaki Urizabal nos deja por un tiempo y en su lugar entra un nuevo Northagirre, Julen Makazaga, que ya lleva tocando con nosotros en directo algo más de un año. Por otro lado, se nos ha ido Iker Alvarez para varios meses, por temas de trabajo»

La de los urretxuarras es ante todo, «una banda de directo, un directo duro y de seda». Además de su propio repertorio, rinden homenaje a sus «padres putativos... The Rolling Stones, Neil Young, Tom Petty, Elvis... y muchos más», explican ellos mismos.