«Puede ser la última oportunidad de disfrutar de un concierto así» Presentación. Ricardo Intxausti, Mikel Serrano y Mikel Markez en el Zelai Arizti aretoa. / M.F. Mikel Markez y Erramun Martikorena actuarán mañana, a partir de las 20.15 horas, en el Zelai Arizti aretoa MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:15

El Zelai Arizti aretoa acogerá mañana viernes, a partir de las 20.15 horas, la actuación de Mikel Markez y Erramun Martikorena. «Puede ser la última oportunidad de disfrutar de un concierto de estas características», sostuvo Ricardo Intxausti, responsable de Hirutek, la empresa que gestiona el Zelai Arizti aretoa, en la presentación del evento. «A través de Mikel Markez, con quien me une una relación profesional y de amistad de más de veinticinco años, conseguimos el compromiso de Martikorena para este concierto. Por motivos de salud el cantautor no tiene intención de continuar cantando ante el público. De hecho, le pedí fecha para otro concierto en mi pueblo y me dijo que no», explicó Intxausti.

Para Mikel Markez volver a cantar con Erramun Martikorena es «un placer. He tenido la suerte de compartir con él un montón de actuaciones. La primera vez hace veinticinco años. Últimamente, coincidimos en 2010 en la misma discográfica cuando ambos sacábamos disco con quince días de diferencia. A partir de ahí compartimos muchos conciertos: en Francia, España, en la Euskal Etxea de Barcelona... Nos conocemos muy bien y para nosotros estas actuaciones son fáciles».

Markez adelantó que en el concierto de mañana «yo cantaré algunas canciones mías, él cantará las suyas a capela y después interpretaremos juntos algunos temas tradicionales».

Nacido en el caserío Otsobi de Baigorri, Erramun Martikorena es un cantante de referencia en el cancionero popular vasco. La mayoría de sus canciones, tal y como atestigua su primer disco editado en 1978, 'Baigorriko artzain laborarioa', hablan de la tierra y el pueblo. Especialmente canta las letras de bertsolaris de Ipar Euskal Herria y sus canciones populares.

Mikel Markez nació en Errenteria. Con quince años comenzó a tocar la guitarra y a componer sus primeras canciones. Pronto empezó con sus primeros conciertos. Su primera grabación, una maqueta que le abrió el camino, data de 1989.

Para Mikel Serrano, Mikel Markez y Erramun Martikorena son «un referente de la canción vasca». El alcalde de Zumarraga, que también estuvo en la presentación del concierto, recordó que esta actuación es una iniciativa de Hirutek que «ha apostado por ofertar en el Zelai Arizti aretoa diversas actividades, más allá del cine comercial».

El precio de la entradas es de diez euros, en taquilla.