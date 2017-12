El PSE-EE aprueba un presupuesto de 12.775.422 euros para 2018 Pleno. Un momento de la sesión celebrada el lunes. / M.F. EH Bildu votó en contra del documento y tanto EAJ-PNV como Irabazi se abstuvieron Para el próximo año se prevé la construcción del parking del Hospital y el cierre de la 'nave de las caseras', proyectos que contarán con subvención supramunicipal MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:11

El partido socialista ha sacado adelante el presupuesto municipal 2018 con sus propios votos, dado que EH Bildu votó en contra del documento y tanto EAJ-PNV como Irabazi se abstuvieron. El presupuesto para el próximo año contempla unos gastos e ingresos de 12.775.422 euros, lo que supone un incremento del 7,11% respecto al de 2017. El equipo de gobierno habla de unos presupuestos «saneados, tal y como demuestran tanto el nivel de endeudamiento como la deuda viva». En lo que respecta al primero, «hemos pasado del 2,80% en el año 2013 al 2,39% en 2018». Destacan que en 2017 «con el cierre de Arcelor y la bajada de más de un millón de euros de ingresos, la deuda pasó al 2,43% y estamos a día de hoy en el 2,39% siendo el límite marcado por la diputación foral del 25%». Respecto a la deuda viva, «asciende al 9%, cuando el máximo permitido es del 75%».

Entre los proyectos que acoge el presupuesto de 2018 destaca la construcción del parking del Hospital que «estaba previsto realizar con cargo a los presupuestos de Gobierno Vasco de 2015. Tras dos años de negociación por el compromiso incumplido, finalmente se llevará a cabo el aparcamiento que ofrecerá 250 plazas. El proyecto será ejecutado por el Ayuntamiento y contará con una subvención finalista de 730.000 euros», adelantó el alcalde.

Administración y Participación ciudadana 3.756.875 euros. Hacienda 623.133 euros. Euskera, Educación y Juventud 462.065 euros. Servicios Sociales, Igualdad y Diversidad 1.220.092 euros. Desarrollo urbano y rural 3.909.549 euros. Deporte, Cultura y Festejos 1.914.638 euros. Promoción Económica, Desarrollo local e Innovación 180.000 euros. Medio Ambiente, Aguas y Saneamiento 709.070 euros. Presupuesto global 12.775.422 euros.

También se prevé el cerramiento de la 'nave de las caseras' de la plaza de Euskadi, en aras a «que sea un espacio donde poder dinamizar con mayor calidad diversas actuaciones que ya se desarrollan a día de hoy». El proyecto tiene un presupuesto de 141.000 euros que contará con dos subvenciones, «una de la DFG de 40.000 euros y otra de 26.000 euros del Gobierno Vasco dentro del programa Hirigune. Nuestra aportación será de 75.000 euros», explicó Serrano.

Otro de los proyectos que contempla el presupuesto de 2018 es la mejora de la pista de atletismo de Argixao. La obra tiene un presupuesto de 274.000 euros y se cuenta con una subvención de la DFG de 137.000 euros. También se ha incluido en el presupuesto la creación de un parque de ocio en Eitza. «Ha surgido la oportunidad y tras el derribo de la casa, ha quedado una superficie de 430m2 que nos permitirá ubicar un espacio con tres zonas: una de juegos infantiles, un parque biosaludable (para mayores) y una zona de estancia con mesas tipo 'picnic'. En 2017, se acondicionará la plataforma de hormigón, con un importe de 10.000 euros y en 2018 se instalarán los diferentes elementos, con un importe de 30.000 euros», adelantó el alcalde.

Rosa Maiza, presidenta de la comisión de Promoción económica, destacó que se ha incrementado el 16% el presupuesto de la misma. Asimismo, indicó que el agente clave es Uggasa «sobre todo para el desarrollo de la estrategia industrial. Destacar en este punto el trabajo que estamos llevando a nivel comarcal desde la Mancomunidad para la concreción de una Estrategia de Competitividad de Urola Garaia».

Inma Albisua, de EH Bildu, afirmó que los presupuestos brindan la oportunidad de mostrar «nuestro acuerdo o desacuerdo con un modelo de gestión determinado. Desde EH Bildu entendemos que no podemos manifestarnos como si también aprobáramos la forma de hacer de este Ayuntamiento, por lo que nuestro voto va a ser contrario a los mismos». Antziñe Biain, del mismo partido, indicó que «nos parece triste destinar solo el 0,47% del presupuesto a cooperación, pero nos parece escandaloso e intolerable destinar tan solo el 0,42% a políticas de igualdad». Rosa Maiza sostuvo que está en marcha el II Plan de Igualdad 2016-2020, con el respaldo de todos los grupos políticos y que es un tema que se lleva desde Mancomunidad.

Iñigo Peñagarikano, portavoz de EAJ-PNV afirmó que «estos no son nuestros presupuestos». El jeltzale explicó que «para nosotros la sección más importantes es la de desarrollo económico, que este año también ha quedado muy débil. En la Mancomunidad se quiere poner un plan en marcha, un plan ambicioso que es un buen punto de partida, pero echamos en falta una partida explícita. Si no hay partida concreta en el presupuesto, el plan pierde credibilidad». Serrano contestó que «tenemos el documento, pero no sabemos qué se va a priorizar. Desdel PNV se pide una partida concreta para no se sabe qué».

Por su parte, Unai Orbegozo, de Irabazi, pidió un descenso de los sueldos de las personas liberadas en el Ayuntamiento; también, un estudio sobre el solar de Rojo Zaldua para su uso como aparcamiento y una reforma del polideportivo Ispilla y un servicio unitario con Urretxu, igual que sucede con Legazpi. En EH Bildu también entienden que el polideportivo «se ha quedado pequeño y hay que buscar una solución». En este sentido Serrano sostuvo que hacer un polideportivo nuevo es «prácticamente inviable por el coste y porque habría que buscar un espacio». Destacó que una de las grandes virtudes del actual es que se puede ir andando.

La sesión plenaria, que se celebró con carácter extraordinario el lunes, dio para mucho más. De hecho se prolongó durante casi cuatro horas, en las que se abordaron otros muchos temas.