El proyecto Ekimena ha ayudado a encontrar empleo a siete personas Ekimena. Algunas de las personas que han tomado parte en el proyecto que finalizó ayer. / M.F. Finalizó ayer, pero «hay voluntad de seguir promocionando este tipo de recursos», adelantó la concejala Rosa MaizaSupone el cincuenta por ciento de las que han participado MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 14 abril 2018, 00:18

Siete de las catorce personas que han participado en el proyecto Ekimena han encontrado trabajo. «Nos planteamos un reto mayor, pero aun así el cincuenta por ciento de inserción es un dato muy importante. Entendemos que el proyecto ha cumplido su objetivo», afirmó ayer Rosa Maiza en el acto de clausura del mismo. La presidenta de la Comisión de Promoción Económica, Desarrollo Local e Innovación del Ayuntamiento también adelantó que «hay voluntad para seguir promocionando este tipo de proyectos».

Ekimena arrancó el pasado mes de octubre de la mano del Ayuntamiento de Zumarraga con el objetivo de proporcionar a personas desempleadas del municipio recursos que les ayudasen a encontrar trabajo. Entre los requisitos estaban los de ser parados de larga duración -más de un año- y tener edades comprendidas entre los 22 y los 55 años. Además, estaba dirigido prioritariamente a las mujeres. De hecho, han participado diez y solo cuatro hombres.

«He aprendido un montón»

Saida Abara, de 35 años, es una de las mujeres que ha encontrado trabajo gracias a Ekimena. Para ella la valoración del proyecto es «muy positiva, he aprendido un montón de cosas. Yo no tengo grandes estudios y he encontrado trabajo de empleada de hogar y cuidadora». Saida llegó «hace 15 años» a Zumarraga desde su Marruecos natal. «Pensaba que encontraría trabajo en alguna fábrica, porque en Marruecos trabajé durante seis años en distintas fábricas, cosiendo», explica. «Aquí hice un curso de geriatría, pero ha cambiado la ley y no me sirve para trabajar en un centro, tendría que hacer otro para convalidarlo. Ahora estoy muy contenta con mi trabajo, son buena gente y muy agradables. Voy con muchas ganas», afirma. «Saida es una persona muy fuerte», apunta Javier Elizetxea, coordinador del proyecto. «Soy muy luchadora, para conseguir las cosas hay que luchar», corrobora ella.

Pedro Castro es otra de las personas que ha participado en Ekimena. Él todavía no ha encontrado empleo, aunque ha participado en dos procesos de selección. El zumarragarra tiene 50 años recien cumplidos, es ingeniero técnico informático y lleva en situación de desempleo «desde 2014». Castro ha encontrado en Ekimena «más o menos lo que esperaba. Había hecho un curso con Javier y tenía una idea de lo que podía ser», sostiene. Asimismo, añade que le han «sorprendido favorablemente» algunas cosas, como «el trabajo en equipo». A él el proyecto Ekimena le ha servido para «activarme. Cuando estás en casa buscas trabajo, pero de una forma repetitiva y no intensamente. El curso te obliga a buscar de forma más intensa, los propios compañeros te ayudan a estar pendiente y eso hace que te esfuerces más», asegura.

En marzo, paro del 11,5%

Rosa Maiza ofreció ayer algunos datos del paro en Zumarraga. Explicó que el índice de marzo ha sido del 11,5%, cuando «a principios de año era de 12,1%. Respecto a marzo de 2017 ha habido un descenso del 1,8%. Es verdad que se está reactivando la economía». No obstante, habló de «temporalidad» y de «pérdida de condiciones económicas» en los empleos. También dijo que los que se están insertando en el mundo laboral son «fundamentalmente hombres, de 25-45 años, para las mujeres es más complicado. Ese es nuestro reto».

«Tenemos claro que hay que incentivar la generación económica», dijo la concejala. Habló de «buscar modelos de empleo protegido» y de «emprendimiento». Asimismo, adelantó la voluntad municipal de «aprobar en el Pleno de mayo», el proyecto de desarrollo 'Zumarragarekin' «centrado en el sector comercio, ligado al tema del Perco y también al emprendimiento, relacionado con locales vacíos».

Por su parte, Javier Elizetxea agradeció a los participantes en el proyecto Ekimena «por su dedicación, esfuerzo y compromiso».