«Hemos peleado hasta el final, pero no ha podido ser» Urola. El entrenador Unai Jorge se dirige a la plantilla. / M.F. El Urola, que se impuso 3-7 al Touring, baja a Regional Preferente, ya que dependía de la derrota del Hondarribia, que también ganó MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 29 mayo 2018, 00:25

El Urola no ha conseguido mantener la categoría y la próxima temporada militará en la Regional Preferente. Los amarillos cumplieron su parte, ganaron 3-7 al Touring, pero también necesitaban la derrota del Hondarribia y ésta no llegó. Los costeros se impusieron 1-0 al Aretxabaleta. «Hemos peleado hasta el final, pero no ha podido ser», sostiene Unai Jorge. Para el entrenador de los amarillos el descenso de categoría es «una pena, porque se ha trabajado mucho para conseguir el objetivo y no lo hemos logrado». El equipo está «tocado, porque nos hemos quedado con la sensación de que hemos merecido más». A lo largo de la temporada «ha habido varios partidos en los que hemos sido superiores al rival, pero por una cosa o por otra no nos hemos llevado los puntos». Además, «se llevaba años peleando por la categoría y bajar la primera temporada es cruel».

No obstante, Jorge destaca el trabajo realizado. «Desde el primer miembro de la plantilla hasta el último, así como todo el cuerpo técnico, hemos trabajado un montón. La implicación de todos ha sido increíble. El equipo ha respondido a la perfección, otra cosa es que no hayan acompañado los resultados. El haber luchado hasta el final, aunque las cosas estuviesen difíciles honra a la plantilla».

El entrenador indica que ahora es momento para la «reflexión» y que. «hay que pasar página y pensar en el próximo objetivo que va a ser subir y recuperar la categoría». Además, agradece a «todos su implicación. Es un equipo del pueblo, chavales jóvenes, todos de aquí... Aunque ahora estemos tristes, la experiencia servirá de cara al futuro».