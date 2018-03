La obra de teatro 'Del deporte también se sale' estrena la agenda de marzo Cartel. 'Del deporte también se sale' es un monólogo protagonizado por Javi Sancho. Se podrá disfrutar mañana viernes, a las 22.30 horas, en el Zelai Arizti aretoa. Este mes propone además conciertos y exposiciones, el Zuhaitz Eguna, ópera, una jornada por la diversidad y la inclusión y varias actividades más MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 1 marzo 2018, 08:24

La obra de teatro 'Del deporte también se sale' arranca la agenda cultura de marzo. Protagonizado por Javi Sancho, el espectáculo se podrá disfrutar mañana viernes, a las 22.30 horas, en el Zelai Arizti aretoa. El mes que hoy estrenamos propone además del citado monólogo, varios conciertos y exposiciones, ópera, el Zuhaitz Eguna, una jornada por la diversidad y la inclusión y varias actividades más.

'Del deporte también se sale' es un show en clave de humor en el que el protagonista habla de su «relación amor/odio con el deporte y de la fiebre deportiva que nos rodea, sabemos que la gente se está volviendo loca». El precio de la entrada es de diez euros (siete con la Gazte Txartela).

Hasta el día 28 Exposición sobre la guerra y la posguerra en Zumarraga y Urretxu. Casa de cultura. Del día 1 al 11 Exposición de óleo de Fatiha Hajji . Casa de cultura. Día 2 Teatro 'Del deporte también se sale'. Javi Sancho. Zelai Arizti. Día 6 Ópera 'Carmen', en directo desde la Royal Opera House de Londres. Zelai Arizti aretoa. Día 8 Día internacional de la mujer. Teatro. 'Ramon Batista traperoa', Irri Makila.Zelai Arizti aretoa. Día 9 Cine club. 'La seducción', Zelai Arizti aretoa. Día 10 Taller infantil de marionetas. Antigua. Día 11 Concierto de Zumarragako Musika Banda con alumnas de danza de Secundino Esnaola musika eskola. Zelai Arizti aretoa. Día 12 'En sus zapatos', juego teatral sobre la situación de las mujeres refugiadas de Palestina. Casa de cultura Zelai Arizti. Día 16 Jornada por la diversidad y la inclusión. Presentación: Pablo Pineda, Adecco Fundazioa, Ayuntamiento. Cine Forum: 'Yo también'. Zelai Arizti aretoa. Del día 16 al 25 Exposición de fotografía 'Retina. 10 years on the go'. Vanessa Blázquez. Casa de cultura Zelai Arizti. Día 17 Zuhaitz Eguna. Día 19 Club de lectura. 'Regreso a Ítaca'. Casa de cultura. Día 19 Audición de txistu, alumnos musika eskola. Casa Legazpi. Día 20 Liburu lanketa. 'Beste norbaiten zapatak', Garazi Kamio. Zelai Arizti Kultur etxea. Día 20 Audición de canto, alumnos musika eskola. Casa Legazpi. Día 23 Cine club. 'The Square', Zelai Arizti aretoa. Día 24 Concierto conmemorativo a Busca Sagastizabal en el 150 aniversario de su nacimiento con la organista Mila Osinalde y Goiargi abesbatza. Iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asunción.

A lo largo del mes de marzo se podrá disfrutar de varias exposiciones en la casa de cultura Zelai Arizti. Esta tarde, a las 19.00, se inaugura una de óleo de Fatiha Hajji Baba. Natural de Marruecos y afincada en Azkoitia desde hace más de doce años, la pintora expondrá obras que tienen como denominador común la libertad de las personas, la reivindicación del derecho a vivir con respeto y el rechazo total a la violencia. Asimismo, del día 16 al 25, el mismo lugar acogerá una exposición de fotografía de la zumarragarra Vanessa Blázquez que lleva por título 'Retina. 10 years on the go'. Además, hasta el día 28, se mantiene la exposición sobre la guerra y la posguerra en Zumarraga y Urretxu.

Busca Sagastizabal

En marzo también habrá música. El día 11, a las 13.00, Zumarragako Musika Banda ofrecerá un concierto en el Zelai Arizti aretoa, en el que participarán las alumnas de danza de Secundino Esnaola musika eskola.

Posteriormente, el día 24, la organista Mila Osinalde y Goiargi abesbatza protagonizarán un concierto conmemorativo a Ignacio Busca Sagastizabal con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Será, a las 20.00, en la iglesia de la Asunción.

De otro lado, el día 6, a las 19.45, se proyectará en el Zelai Arizti aretoa la ópera 'Carmen', en directo desde la Royal Opera House de Londres.

Además, el día 16 se celebrará en Zumarraga una jornada por la diversidad y la inclusión. Comenzará a las 19.00, en el Zelai Arizti aretoa, con una presentación a cargo de Pablo Pineda, primer universitario europeo con síndrome de Down, galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Zinemaldia de 2009 por su participación en la película 'Yo, también', cinta que se podrá ver a continuación. También habrá charla-coloquio.