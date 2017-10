'Dos miradas' sobre la India Exposición. Agurtzane Iturbe y Adelaida Margañón ponen las obras a la venta y los beneficios se destinarán a la ONG Vicente Ferrer. / M.F. Se puede disfrutar de la muestra hasta el día 15 en la casa de cultura Zelai Arizti Agurtzane Iturbe y Adelaida Margañón exponen una veintena de fotos y pinturas MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 7 octubre 2017, 00:16

'Tejiendo', 'Tengo una búfala', 'Aparece', 'Compañeros'... Son títulos de algunas de las fotografías que se exponen en la casa de cultura Zelai Arizti hasta el próximo día 15. Todas están captadas en la India por la zumarragarra Agurtzane Iturbe y todas tienen su réplica en pintura realizada por la catalana Adelaida Margañón. «No he buscado la perfección ni el realismo puro, he pintado lo que me sale de dentro», explica Margañón. «Ha captado la esencia, no hace falta que sea una copia, para eso ya está la foto», corrobora Iturbe. De ahí el título, «'Dos miradas', lo mismo pero desde dos puntos de vista», dicen.

La relación entre la zumarragarra y la catalana surgió en un viaje a la India que ambas realizaron en 2014 con la Fundación Vicente Ferrer. Iturbe colabora con el 'Proyecto Mujeres' de la citada ONG. «Estuve en la India hace veinte años y hace catorce, cuando abrí mi nueva tienda, pensé que sería bonito ayudar a otra mujer a sacar adelante su propio proyecto». Así, se sumó a la iniciativa de la Fundación que «a través de microcréditos, grupos de ayuda, etcétera busca fortalecer la autonomía de las mujeres en la India».

«Es maravilloso»

Adelaida Margañón, por su parte, tiene dos niñas apadrinadas. «La verdad es que si no es con la ONG yo no hubiese viajado a la India. Fueron unos días de ruta haciendo turismo y los cuatro últimos estuvimos en la Fundación. Allí es donde les conoces, convives con ellos, ves los hospitales, las escuelas, los proyectos de agricultura... Es maravilloso», recuerda.

En este viaje Agurtzane Iturbe realizó varios cientos de fotografías «que eran para mí. Imprimí un par de ellas, pero el resto estaban en la memoria de la cámara», indica. Una de esas imágenes la envió al grupo de WhatsApp que habían creado todos los compañeros de viaje y Adelaida Margañón dedidió hacer un cuadro partiendo de esa fotografía.

Más adelante, «surgió la posibilidad de hacer una exposición en un pueblo de Galicia en el que tengo una casa. Se lo plantée a Agur-tzane y pensamos que era una oportunidad de hacer algo bonito y solidario. Ella me fue mandando más fotos y yo fui pintando los cuadros». El resultado se expuso en Chantada, en la ribeira sacra lucense, durante el pasado mes de diciembre. La muestra tuvo «muy buena acogida». De hecho, se vendieron varias obras y «pudimos hacer una donación para poder poner en marcha un 'Proyecto de asesoramiento y atención nutricional a mujeres viudas o abandonadas' con la Fundación Vicente Ferrer».

Fines solidarios

Cabe señalar que para su segunda muestra, la que se puede disfrutar en la casa de cultura, tanto la fotógrafa como la pintora han elaborado más obras y todas están a la venta con los mismos fines solidarios.

Las fotografías son a color y retratan personas, sobre todo mujeres. «Mientras las hacía no fui consciente, pero a la vuelta vi que en cada imagen solo hay una o dos personas. Todas están hechas muy de cerca, no hay paisajes ni multitudes... Me atrajo sobre todo la fuerza de las personas y la dignidad que desprenden», explica Iturbe.

Margañón las ha plasmado con «acrílico y óleo» sobre lienzo. «Tengo una paleta de color intenso. No me había centrado mucho en la persona, esta ha sido casi mi primera experiencia en interpretar figuras porque yo he sido más de abstracto», explica.