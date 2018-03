El Memorial Txugi de fútbol alevín cita a doce equipos en su XXIII edición Presentación. Jon Luqui, Mikel Mesonero y Arantxa González en la casa de cultura Zelai Arizti. / M.F. Cada equipo jugará un mínimo de cinco partidos que se desarrollarán, a partir de las 9.30 horas, en los dos campos del estadio Argixao El torneo en recuerdo a Iñaki Mendiluze se disputará el día de Jueves Santo MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 25 marzo 2018, 00:18

El Memorial Txugi de fútbol alevín cita a doce equipos, cuatro más de lo que suele ser habitual, en su XXIII edición que se celebrará el próximo día 29, Jueves Santo, en el estadio Argixao. Este año, como novedad, se utilizarán los dos campos, tanto el principal como el del anexo, el Luis Urdangarin. Los equipos se distribuirán en tres grupos. Real Sociedad, Urola, Bergara y Ermua componen el grupo A. Athletic de Bilbao, Tolosa, Mondragón y Aloña Mendi, conforman el grupo B y Zarautz, Aurrera de Vitoria, Uda y Amorebieta integran el grupo C.

El torneo, protagonizado por chavales nacidos en 2006 (12-13 años) ha sido presentado esta semana por Jon Luqui, alcalde de Urretxu; Arantxa González, teniente alcalde de Zumarraga y Mikel Mesonero, presidente del Urola. El alcalde de Urretxu hizo referencia a su paso por el club de fútbol de Zumarraga y Urretxu. «Es el único club en el que he participado y he sido probablemente el peor lateral derecho del equipo juvenil», dijo. No obstante, «allí conocí a Txugi y posteriormente coincidí con él en la carrera. Era una persona de las que dejan huella. Se me pone la piel de gallina...», dijo al recordarle.

9.15 horas Presentación de credenciales. 9.30 horas Comienzo de la primera fase del torneo. 12.00 horas Ofrenda floral y homenaje a Iñaki Mendiluze 'Txugi', junto al monolito. 12.15 horas Segunda fase del torneo. 14.00 horas Finales: torneo y copa. 14.45 horas Entrega de trofeos. Lugar Estadio Argixao.

El alcalde de Urretxu animó a la ciudadanía «que esté aquí en Jueves Santo» a acudir a Argixao a «animar con valores, algo que el Urola está fomentando». Asimismo, agradeció la labor del club amarillo «por el trabajo que se toma organizando todo esto».

Mikel Mesonero, por su parte, mantuvo que el Memorial Txugi es ya una tradición y para la directiva del Urola supone «un placer y un honor darle continuidad». Asimismo, apuntó que se trata de un homenaje «sencillo», en el que se ponen mucha «ilusión y ganas. Si hemos llegado hasta aquí es porque se ha trabajado mucho».

El presidente del Urola recordó que el año pasado participaron en el torneo tres equipos asturianos y que la novedad de la presente edición estriba en el aumento del número de equipos.

El campeonato se desarrollará como hasta ahora. Los partidos serán de veinte minutos. Habrá dos fases de juego, la clasificatoria y la final, que a su vez se dividirá en dos grupos: los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán la liga de campeones y los clasificados en tercer y cuarto lugar disputarán la copa. «Así conseguimos que todos los equipos jueguen como mínimo cinco partidos».

«Es un placer estar en esta presentación», mantuvo Arantxa González. La concejala habló de un torneo «arraigado» en Zumarraga y Urretxu e hizo referencia a «esos valores que deben primar en la práctica deportiva, así como en la convivencia de toda la sociedad». Habló de deportividad, juego limpio, reconocimiento a la valía del adversario, etcétera.