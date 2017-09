Mediodía de blues en Kalebarren con los canarios Los Gumbo Kalebarren. Público durante un concierto anterior organizado por el colectivo Zarraparra. / IÑAKI Organizado por el colectivo Zarraparra el dúo ofrecerá hoy un concierto, a partir de las 13.00 horas, en la plaza conjunta MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 24 septiembre 2017, 00:44

El dúo canario Los Gumbo ofrecerá hoy, a partir de las 13.00 horas, un concierto en la plaza conjunta Kalebarren Areizaga. La actuación está organnizada por el colectivo Zarraparra.

Alberto Gulias (voz, percusión, armónica) y Reinaldo Rivero (guitarra, coros) lideran, desde 2010 Los Gumbo blues band, uno de los referentes más activos del Rhythm'n'Blues canario. Actualmente, combinan sus compromisos en las islas con giras en la península y al resto de Europa.

Tras seis años compartiendo escenarios a nivel nacional e internacional, en junio de 2016 publicaron su primer trabajo discográfico como Los Gumbo, '2 man band', presentándolo oficialmente en julio en el Festival Internacional de Blues de Benicàssim. Reinaldo Rivero es uno de los guitarristas más destacados y versátiles del panorama canario. Alberto Gulias (voz, batería, percusión, armónica), nacido también en Gran Canaria, inició durante los años 90 sus primeros pasos musicales en Alcalá de Henares y Madrid en diferentes bandas de rock, soul, blues y fusión.

Los Gumbo han actuado en escenarios destacados, como: Fjellro Blues Festival (Valldal, Noruega), MEAM Museo Europeo de Arte Moderno (Barcelona); Gdynia Blues Festival (Polonia); White Trash Club (Berlín, Alemania), etcétera.

El de hoy no es el único concierto que Zarraparra ha organizado para este otoño. Para el próximo día 13 proponen la actuación de Cesar Crespo & The Pinball's Blues Party, que también cantarán en Kalebarren-Areizaga, a las 19.00.

Posteriormente, para el día 22 han organizado un festival de rock que se llevará a cabo en Elizkale. El programa arrancará a las 19.00 con el grupo Kabbalah (Iruña). A las 20.00, tocarán James McCann & The New Vindictives (Melbourne). A las 22.30, The Riff Truckers (Gernika) y a las 24.00, Henri Herbert & The Fury (UK).