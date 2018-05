La marcha Memorial Beitia citará a «unos mil» montañeros mañana Marcha Beitia. Participantes en una edición anterior en pleno ascenso. La XXII edición propone un único recorrido de 30 km y un desnivel de 1.600 m | La salida se efectuará entre las 7.00 y las 7.30 desde Kalebarren-Areizaga y quienes no se hayan apuntado lo podrán hacer antes de esa hora en el mismo lugar MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:10

La marcha Memorial Iñaki Beitia que se celebrará mañana domingo, contará con «unos mil» participantes. «El jueves por la tarde había más de seiscientas personas apuntadas y, teniendo en cuenta el ritmo de la inscripción de ediciones anteriores, andaremos cerca de los mil participantes», vaticina Luis Albisua, miembro de la organización. Quienes quieran tomar parte en la marcha, pero todavía no se han apuntado, lo podrán hacer mañana mismo en la plaza conjunta Kalebarren-Areizaga antes de la salida. Ésta tendrá lugar entre las siete y las siete y media de la mañana.

Como en las últimas ediciones habrá un único recorrido que tendrá 30 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.600 metros. Los participantes partirán hacia la ermita de Antigua y «a mitad de subida cogerán el camino que lleva al caserío Aizpuru, para desde allí dirigirse a Beloki. Una vez recibido el primer sello del día y tras pasar por Elorriaga, llegarán al collado de Pagotxoeta donde les esperará el primer avituallamiento de la jornada. Después de comer y beber, pasarán por Samiño, segundo control, y Oleta para bajar a Aizpurutxo, donde estarán el tercer control y el principal avituallamiento. Una vez reparadas las fuerzas, se encaminarán cuesta arriba para llegar al barrio de Elosua», explican desde la organización.

Tras pasar por Gorla arribarán a Trekutz, «lugar donde estará situado el tercer avituallamiento. Tras el continuo sube y baja por las Siete Puntas, en Irimo tendrán el cuarto control. Desde allí, con la meta ante los ojos, seguirán cuesta abajo para, tras pasar por Lizarriturri y Etxaburu, alcanzar la plaza de Kalebarren-Areizaga, final del recorrido».

«Todos los años intentamos incorporar al recorrido nuevos tramos, pero son muchos años y todo está muy trillado», indica Albisua. Aun y todo, este año habrá un par de novedades, aunque son «tramos muy cortos. Se va a pasar por el caserío Aizpuru, antes de subir a Beloki y también enseñaremos un tramo nuevo antes de Pagotxeta».

«Para disfrutar, no para correr»

La Beitia de este año también recuperará «el pintxo, una vez finalizada la prueba, en Kalebarren-Areizaga. El año pasado no hubo», recuerda Albisua. Asimismo, indica que «la Beitia es una prueba para disfrutar, para ir con amigos, charlar... No es para correr, ¡que la gente no corra tanto!».

La mayoría de los participantes en la marcha Beitia serán de «Zumarraga y Urretxu y de localidades cercanas. También hay gente de Donostia y de distintos puntos de Bizkaia y Araba. De Agurain viene siempre un grupo. También habrá algún participante de Barcelona y un par de chicas de Granada. Suele ser gente que tiene amigos aquí».