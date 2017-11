'Made in Urola' abre la inscripción Feria 'Made in Urola'. Se celebrará en los soportales de la plaza de Euskadi. / ARESTI Los requisitos para tomar parte en la sexta edición de la misma son, ser de Urola Garaia y vender o exponer trabajo propio La feria de artesanía se celebrará el próximo 17 de diciembre en la plaza de Euskadi MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 9 noviembre 2017, 00:15

La feria de arte y artesanía 'Made in Urola' que se celebrará el 17 de diciembre en la plaza de Euskadi abrirá mañana viernes el plazo de inscripción. Los interesados en tomar parte en el evento, que va ya por su sexta edición, deben cumplir un par de requisitos. De un lado, «ser de Urola Garaia, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Legazpi, Urretxu o Zumarraga». De otro, «vender o exponer trabajo propio, no se admite reventa. Quien incumpla este requisito no será admitido en futuras ferias. En el apartado de artesanía se exigirá un mínimo de manipulación de materiales y se valorará el trabajo que vaya más allá del simple montaje de piezas prefabricadas», indican los organizadores.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 24 del presente mes de noviembre. Los interesados pueden contactar con los organizadores a través de la dirección de correo electrónico madeinurola@gmail.com. La inscripción se realiza mediante un formulario y además deben adjuntar algunas fotografías del trabajo que van a exponer o vender.

La feria cita a «artesanos, artistas, músicos, escritores... a todas aquellas personas que tengan un trabajo propio que presentar. Según van pasando los años se va abriendo el abanico a nuevas incorporaciones. Por ejemplo, en alimentación, comenzamos con algunos puestos de repostería creativa, miel, queso... y últimamente han participado otros de respostería tradicional, charcutería...», explican.

'Made in Urola' goza de buena salud. «Empezamos con unos cuarenta participantes y en las dos últimas ediciones hemos llegado casi al medio centenar. Algunos repetimos año tras año, mientras que otros van rotando. La valoración es muy positiva», aseguran los organizadores.

La feria se celebrará el 17 de diciembre, de las 10.00 a las 15.00 horas, en la plaza de Euskadi. Como siempre, el montaje y recogida de las mesas del ayuntamiento correrá a cargo de los participantes.