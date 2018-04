«Ha sido una locura» Escritora. May Boeken posa con los dos libros. / M.F. May Boeken publicó en febrero su primera novela y esta semana, la segunda | La zumarragarra presentará ambas, 'Todas las malditas decisiones' y 'Todas las benditas decisiones', el 5 de mayo, en la casa de cultura MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 29 abril 2018, 00:29

May Boeken se ha estrenado como escritora y lo ha hecho por partida doble. La zumarragarra publicó el pasado mes de febrero su ópera prima, 'Todas las malditas decisiones' y apenas dos meses después, esta misma semana, ya está en las librerías la segunda parte, 'Todas las benditas decisiones'. La autora presentará la bilogía el 5 de mayo, a las 12.30 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. «El lanzamiento del primer libro fue de forma más escalonada, pero lo del segundo ha sido todo de golpe. Ha sido una locura», afirma.

May Boeken es el pseudónimo de Maitane Vierbücher (Zumarraga, 1983). «May viene de Maitane y Boeken quiere decir libros en holandés. Vierbücher significa cuatro libros, en alemán. Así que me faltan dos para ganarme el apellido», bromea. «Los dos libros que he publicado son novelas románticas, si más adelante me dedico a otro género utilizaré mi nombre», apunta.

'Todas las malditas decisiones' trata de Rebeka, veinteañera y bilbaína, que aunque odia las despedidas de soltera, muy a su pesar se encuentra en Londres celebrando una. Mientras lamenta su suerte en la barra de un bar, conoce a Gary, norirlandés treintañero, quien se presenta a sí mismo como una estrella del rock. Tras una noche de risas, cervezas y chupitos, Rebeka se despierta en casa de Gary. Y menuda sorpresa cuando descubre que Gary no solo es una estrella del rock; es el cantante y creador de Everlasting Wound, uno de los grupos con más auge del momento. De vuelta en Bilbao, Rebeka trata de retomar su rutina en la universidad. Mediante un estilo «gamberro y desenfadado», la autora nos acerca a una historia de pareja en la que el menor de sus problemas serán las ochocientas millas que separan Londres de Bilbao. En 'Todas las benditas decisiones' la autora ha contado con los mismos personajes para dar continuidad a la historia.

Vierbücher es diseñadora gráfica y trabaja en una empresa de comunicación y nuevas tecnologías. «Anteriormente había escrito algún relato corto, pero nada parecido a un libro». Su aventura literaria arrancó en 2015. «Escribí un relato y se lo pasé a una amiga. Le gustó y me animó a darle continuidad a la historia». Siguiendo su consejo, la escritora continuó hasta finalizar el libro, que después mandaron a varias editoriales. «Me llamaron de una de ellas y me dijeron que escribiese la segunda parte, ya que la historia no termina. Cabía la posiblidad de que publicasen los dos, uno o ninguno y finalmente publicaron los dos», explica. Los libros han visto la luz de la mano del sello Phoebe de Ediciones Pàmies (Madrid). «Si me dicen hace tres años que voy a tener dos libros publicados no me lo creo».

Lo de escribir empezó para ella «como algo divertido. Ahora, aunque sigue siendo un hobby, me lo tengo que tomar de otra manera», afirma. «Aunque si no vuelvo a publicar tampoco pasa nada», añade.

Agotado en Amazon

Todavía no tienen datos, pero parece que la venta no va nada mal. «El segundo libro, en papel, está agotado en Amazon y en La casa del libro. Amazon lo puso a la venta el pasado domingo a las doce y un minuto de la noche y hubo gente que para el lunes al mediodía ya lo había leído. Es abrumador la cantidad de mensajes que estoy recibiendo, llegan de mucho lugares, además de la gente de aquí llegan muchísimos de Sudamérica: Perú, Argentina, Colombia... Todavía estoy un poco asustada». Incluso en la revista Cuore les gusta la obra de la zumarragarra. «Mi primer libro es uno de los cuatro que recomiendan esta semana».

Algunos de los lectores «me escriben pidiéndome historias para otros personajes del libro...». Ella, de momento, tiene varias citas en su agenda, aunque, una vez cumplidas, está dispuesta a continuar escribiendo. «Tengo varias presentaciones, un congreso en Santader y otros actos, hasta junio. Después, tengo dos o tres proyectos entre manos y la intención es arrancar con alguno de ellos», adelanta. Las dos novelas de la zumarragarra están a la venta en librerías y a través de internet.