El mes de junio suena a fiestas

Junio suena a fiestas. El mes que estamos a punto de estrenar acogerá parte del programa de Santa Isabel 2018 que arrancará oficialmente el día 29 con la Tamborrada de sociedades, pero que tendrá su preludio en fechas anteriores con los parques infantiles. Además, los días 29 y 30 darán cabida a actividades con peso dentro del programa festivo caso de la fiesta hip-hop, el Grand Prix o los fuegos artificales, entre otras.

La agenda de junio se estrenará mañana viernes con un concierto de guitarra eléctrica a cargo de alumnos de Secundino Esnaola musika eskola. La actuación tendrá lugar en el parque Zelai Arizti, a partir de las 19.00 horas. De otro lado, mañana también habrá teatro. El grupo Qué Jarte! pondrá en escena la obra 'El curso de tu vida', en el Zelai Arizti aretoa. Será a las 22.30 horas. Se trata de una obra cómica protagonizada por un único actor, Bernardo Rivera, que da vida a cinco personajes, que surgen y coinciden en un curso de cocina crudivegana. La comedia está dirigida por Pepa Rus.

Día 1 Concierto de guitarra eléctrica. Parque Zelai Arizti. Día 1 Teatro. 'El curso de tu vida', Qué jarte!. Zelai Arizti aretoa. Del día 1 al 11 Exposición 'Lurzorua'. Ikastola. Casa de cultura. Del día 7 al 30 Exposición.Portada de fiestas. Casa de cultura. Días 8, 15 y 22 Café filosófico. Pello Biain. Casa de cultura. Día 9 'Josiz'. Día mundial de tejer en la calle. Centro gerontológico. Día 9 Concierto The Troupperswing band. Zarraparraz. Kalebarren-Areizaga plaza. Día 12 Ballet. 'El lago de los cisnes'. Emisión en directo desde Londres. Zelai Arizti aretoa. Día 13 Parketarrak egitasmoa. Parque Zelai Arizti. Día 13 Euskaraldiaren aurkezpena. Areizaga-Kalebarren. Días 13 y 14 Festival de danza. S.E. musika eskola. Zelai Arizti aretoa. Día 14 Presentación del libro 'An Gi El despertar de la consciencia', de Ana Gisasola. Casa de cultura. Del día 14 al 24 Exposición de fotografía 'Zarraparraz 2015-2018'. Javier Alonso. Casa de cultura. Día 15 Kilometro txikia. Días 15 y 16 Concurso de pintxos. Día 16 Goierriko irakurle taldeen II topaketa. Centro Antigua. Día 17 Concurso pintura al aire libre. Día 18 Club de lectura. 'La librería ambulante'. Casa de cultura. Día 19 Concierto fin de curso. S.E. musika eskola. Zelai Arizti aretoa. Día 20 Parketarrak egitasmoa. Parque Izazpi. Día 22 Teatro. 'Fiebre del sábado noche', alumnos de La Salle Legazpi. Zelai Arizti aretoa. Día 23 Concierto de fiestas. S.E. musika eskola. Kalebarren. Día 23 Hoguera y música. Del 25 de junio al 15 de julio Exposición de pintura, escuela de Bellas Artes. Casa de cultura. Días 26, 27 y 28 Parques infantiles y tren txu-txu. Día 28 'Maurizia'. Aukeran dantza konpainia. Zelai Arizti aretoa. Día 29 Fiestas de Santa Isabel. Ponis y vaquillas; fiesta hip-hop; cabezudos; Grand Prix; tamborrada y verbena. Día 30 Exhibición ecuestre; ponis y vaquillas; kalejira trikitilaris musika eskola; campeonatos de baile al suelto, mus y ajedrez; juegos infantiles; Festival de danzas; recortadores; concierto de Goiargi; fuegos artificiales; DJ festa; Larrain dantza.

El próximo mes también dará cabida al Café filosófico, de Pello Biain. Se trata de una actividad que se desarrollará los viernes 8, 15 y 22 y que tendrá continuidad los miércoles, 4, 11 y 18 de julio. «¿Te apetece pensar y dialogar en grupo con libertad y con rigor? ¿Quieres reflexionar sobre tus propias ideas para entenderte y entender mejor a los demás? ¿Quieres desarrollar tu pensamiento crítico? ¿Te gusta profundizar sobre temas actuales o intemporales? Te invitamos a hacerlo en los cafés filosóficos de verano», indica el organizador. Las reuniones se celebrarán en la casa de cultura Zelai Arizti, de las 18.00 a las 19.30 horas. La actividad es gratuita.

En junio, el día 9 concretamente, se celebrará la segunda edición de 'Josiz', Día mundial de tejer en la calle. Julita mertzeria, organizadora de la jornada, propone un encuentro intergeneracional en el centro gerontológico de Zumarraga, al objeto de que personas de diferentes edades compartan su afición por el punto y el ganchillo. Comenzará a las 17.00 horas.

De otro lado, el próximo día 14 la zumarragarra Ana Gisasola presentará su segundo libro 'An Gi El despertar de la consciencia', en un acto que se celebrará a las 19.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. «Hay una frase que dice: 'Nací para ser feliz, no para ser perfecta'. Nos pasamos la vida buscando la felicidad, pero, ¿qué nos impide ser felices? Este libro, es el resultado de dicha búsqueda y de las conclusiones a las que he llegado», adelanta la autora.

Continuando con los libros, el día 16 se celebrará en el centro de interpretación de Antigua el II Encuentro de clubes de lectura en euskera del Goierri. La sesión, que comenzará a las 17.30 horas, contará con la presencia de la escritora Arantxa Urretabizkaia. De hecho, se comentarán dos de sus libros: 'Zuri beltzeko argazkiak' y 'Bidean ikasia'.

Junio también es el mes del Concurso de Pintxos. Este año se celebrará los días 15 y 16 con la participación de diez establecimientos. Son Alaska, Bordatxo, Monterrey, Alexander, Hirukia, Saski, Berri, Iburreta, Ziaboga y Bidezar.

Asimismo, este mes es el elegido por los alumnos de La Salle Legazpi ikastetxea para protagonizar una obra de teatro. Este año pondrán en escena 'Fiebre del sábado noche', el día 22, en el Zelai Arizti aretoa.

En el marco de fiestas de Santa Isabel, el día 23, a la una del mediodía, alumnos de Secundino Esnaola musika eskola ofrecerán un concierto en la plaza Kalebarren-Areizaga. Posteriormente, los días 26, 27 y 28 habrá parques infantiles, tren txu-txu y fiesta de la espuma, en la plaza de Euskadi. Asimismo, el día 28, a las 20.15, Aukeran konpainia presentará el espectáculo de dantza 'Maurizia', en el Zelai Arizti aretoa. El precio de la entrada es de 12 euros, 8 con la Gazte Txartela.

El día 29, viernes, habrá ponis y vaquillas, fiesta Hip-hop, cabezudos, Grand Prix entre cuadrillas, tamborrada de sociedades y verbena. Para el día siguiente, 30 de junio, las fiestas de Santa Isabel programan una exhibición ecuestre; ponis y vaquillas; kalejira a cargo de trikitilaris de Secundino Esnaola musika eskola; campeonatos de baile al suelto, mus y ajedrez; juegos infantiles; festival de danzas; recortadores; concierto de Goiargi abesbatza; fuegos artificiales; DJ festa y Larrain dantza. Las fiestas continuarán el 1 y el2 de julio con un buen número de actos; el 3 habrá pruebas de arrastre de piedra y el 9 de julio se celebrará el Día del jubilado.