El urretxuarra Joseba Apaolaza abrirá con 'Ergela' la programación teatral de 2018. La representación tendrá lugar el 2 de febrero en el Zelai Arizti aretoa. La cartelera organizada por los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu propone ocho obras hasta el mes de diciembre: 'Ergela', 'Del deporte también se sale', 'Ez dok hiru. Euskal musikaren benetako istorioa', 'España ingobernable', 'El curso de tu vida', 'Al dente', 'Moko zorrotza' y 'Esto no me lo esperaba'.

El precio de las entradas es de 10 euros -7 euros con la Gazte txartela- aunque existe la posibilidad de hacerse con un abono para toda la temporada teatral. El precio es de 65 euros. Asimismo, existe la oportunidad de adquirir un abono exclusivamente para las obras en euskera. El precio es de 32,50 euros. Quienes tengan el abono de 2017 y quieran renovarlo manteniendo la misma butaca tendrán que acudir a la casa de cultura Zelai Arizti el 16 de enero. Por su parte, quienes tengan el abono de 2017 y quieran cambiar de butaca para la próxima temporada, deberán ir el día 18. En ambos casos el horario será de 10.00 a las 13.30 horas y de 17.00 a las 20.00 horas. De otro lado, quienes quieran adquirir el abono por primera vez tienen que ir a la casa de cultura el día 20 de enero, sábado, de 10.00 a las 13.30 horas.

2 de febrero 'Ergela', Txalo produkzioak (euskera). 3 de marzo 'Del deporte también se sale', Javi Sancho. 6 de abril 'Ez dok hiru. Euskal musikaren benetako istorioa', Tartean teatroa (euskera). 4 de mayo 'España ingobernable', Alberto San Juan & Fernando Egozcue. 1 de junio 'El curso de tu vida', Qué jarte. 5 de octubre 'Al dente', Sally eta Pirelli (euskera). 2 de noviembre 'Moko zorro-tza', Txalo produkzioak (euskera). 7 de diciembre 'Esto no me lo esperaba', Zanguango teatro. Lugar y hora Zelai Arizti aretoa, 22.30 horas.

La obra 'Ergela' corre a cargo de Txalo Produkzioak y está protagonizada por Joseba Apaolaza y Sara Cozar. Se trata de una comedia de Jordi Casanovas dirigida por Begoña Bilbao.Un hombre se presenta a unas remuneradas pruebas psicológicas. Lo que él piensa que será una manera fácil y sencilla de conseguir el dinero que necesita para resolver sus problemas económicos se convertirá en una auténtica trampa. Una psicóloga le formulará preguntas y enigmas que le pondrán nervioso y que le obligarán a sacar lo mejor de sí para evitar el fatal desenlace.

El 3 de marzo Javi Sancho pondrá en escena 'Del deporte también se sale', un show en clave de humor en el que el protagonista habla de su «relación amor/odio con el deporte y de la fiebre deportiva que nos rodea, sabemos que la gente se está volviendo loca».

El 6 de abril se podrá disfrutar de la nueva propuesta teatral de Tartean teatroa, 'Ez dok hiru', un proyecto dirigido al público adulto, en clave de humor, en euskera, con el inconfundible sello de los textos de Patxo Telleria y la interpretación de Mikel Martínez y el propio Telleria.

Alberto San Juan y Fernando Egozcue protagonizarán el 4 de mayo 'España ingobernable', un relato de los principales ciclos de combates ciudadanos contra el poder durante el siglo XX, a través de un puñado de canciones y textos varios.

La sesión del 1 de junio correrá a cargo de Que Jarte, que pondrá en escena 'El curso de tu vida'. Se trata de una obra cómica protagonizada por un único actor, Bernardo Rivera, que da vida a cinco personajes, que surgen y coinciden en un curso de cocina crudivegana. La comedia está dirigida por Pepa Rus.

El 5 de octubre Sally & Pirelli, dúo integrado por la zumarragarra Josune Goenaga y el alemán Manuel Schunter, pondrán en escena 'Al dente', una obra contemporánea de circo-teatro. Se trata de un menú cómico con pocas palabras, música en directo y mucha acción. Cuando Sally y Pirelli, clowns de cinco estrellas, se ponen delante del puchero, el caos y el entretenimiento están asegurados. Además de lanzamientos de cuchillo y malabares, hay una guerra desternillante en la cocina. 'Al dente' es una historia poética entre dos personajes rivales que al mismo tiempo son complementarios, igual que la sal y la pimienta.

El 2 de noviembre se podrá disfrutar de la obra 'Moko zorrotza' de la mano de Txalo Produkzioak. Juan tiene un estudio en el desván de casa, de cara a las estrellas. Laura, una vieja amiga de la Ikastola, va a visitarle con una elegante botella de Vega Sicilia. Además de hablar de los tiempos de su juventud y de cuando estuvieron liados, Laura le dice a Juan que se va a casar con Guzmán, compañero de instituto de ambos. Mientras están charlando Laura le confiesa que de quien está verdaderamente enamorada es de él y entre los dos organizan el futuro de sus sueños: dejar a Guzmán y casarse ellos.

'Esto no me lo esperaba' es la obra que el 7 de diciembre cerrará la cartelera teatral de 2018. Protagonizada por Zanguango teatro, relata la historia de cuatro figurantes que tienen la osadía de continuar la gira de un gran espectáculo, sobre la vida de Emiliano Zapata, que había sido abandonado por protagonistas y productores. Su incapacidad les somete a una cómica angustia y les hará tropezar constantemente con la ficción que intentan poner en pie. 'Esto no me lo esperaba' es una reflexión irónica y divertida sobre el papel que tenemos en nuestras propias vidas: el de figurantes al fondo del escenario.