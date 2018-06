Javier Alonso, en concierto Exposición. Javier Alonso coloca una fotografía de The Northagirres en la sala de la casa de cultura Zelai Arizti. / M.F. El zumarragarra expone fotografías de actuaciones organizadas por Zarraparraz | La muestra se inaugura esta tarde, a las 20.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 14 junio 2018, 07:56

La sala de exposiciones de la casa de cultura Zelai Arizti rezuma rock and roll. El zumarragarra Javier Alonso inaugura esta tarde, a las 20.00, la exposición 'Zarraparraz 2015-2018' que expone al público una treintena de fotografías de conciertos organizados por el citado colectivo en los tres últimos años.

Lie Detectors, The Arrogants, Cabezafuego, The Northagirres, Blues & Decker, Henri Herbert, Troupers Swing Band, Cayman Kings o Jimmy Barnatan son algunos de los grupos que han sido captados por el objetivo de Alonso. «Las primeras fotos las hice en la primera edición del Polígrafo Fest, en 2015. Uno de los grupos que actuaba era 'Los chicos'. Todavía no se sabía si se iban a organizar muchos conciertos o qué iba a pasar», explica Alonso. «En estos tres años he ido sacando fotos, algunas se las he pasado a gente de Zarraparraz por si querían colgarlas en Facebook o dárselas a los grupos... El año pasado ya vimos que se podía montar una exposición y solicitamos la sala».

Concierto y fotos

Alonso es aficionado a la fotografía, pero «nunca había hecho esto: música, conciertos... He experimentado un poco, no sé si estará bien o mal, yo quería sacar lo que había. No es que vaya al concierto a sacar fotos, voy a disfrutar del concierto y saco fotos. Es ideal», afirma.

Los conciertos se han celebrado en lugares como el pórtico de la ermita de Eitza, el parque Zelai Arizti, la plaza Kalebarren-Areizaga, carpas en la trinchera o Gernikako Arbola plaza... «Para sacar fotos me han gustado mucho los del Zelai Arizti con las casas de fondo».

Los conciertos organizados por Zarraparraz tienen un formato que «está muy bien porque los grupos están muy cerca del público. En algunos incluso se mezclan con la gente. No son los conciertos habituales en los que hay un escenario y el público está abajo...». En este sentido el fotógrafo destaca una imagen de Los chicos en la que el cantante está tumbado en el suelo rodeado de público. «Esta foto lo resume muy bien», apunta.

Entre las fotografías expuestas en la casa de cultura hay algunas en blanco y negro y otras, en color. «Una vez que las sacaba veía que algunas pedían blanco y negro, pero otras no. Hay algunas en las que las luces hacen unos efectos muy chulos... Son fotografías en las que hay poca iluminación y tampoco quería meter flashes».

Javier Alonso expuso el año pasado por estas fechas un colección de fotografías de Arcelor. «A mí me gusta la fotografía urbana, sacar lo que pasa en la calle, no un tema concreto. Ahora me ha dado por esto...»

Concierto de Paul San Martín

La exposición, que se podrá disfrutar hasta el día 24, se inaugurahoy a las 20.00 y media hora después en la misma sala de exposiciones habrá un concierto de Paul San Martín.