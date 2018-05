La inscripción para la Feria de arte y artesanía se mantendrá abierta hasta el domingo Made in Urola. La feria se volverá a celebrar en los soportales de la plaza de Euskadi. / IÑAKI Se celebrará el 1 de julio en la plaza de Euskadi y para participar es imprescindible ser de Urola Garaia M.F. ZUMARRAGA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:12

La feria de arte y artesanía 'Made in Urola' que se celebrará el 1 de julio en la plaza de Euskadi mantiene abierto el plazo de inscripción hasta este domingo, día 27. Los interesados en tomar parte en el evento deben cumplir un par de requisitos. De un lado, «ser de Urola Garaia: Ezkio-Itsaso, Gabiria, Legazpi, Urretxu o Zumarraga». De otro, «vender o exponer trabajo propio, no se admite reventa. Quien incumpla este requisito no será admitido en futuras ferias. En el apartado de artesanía se exigirá un mínimo de manipulación de materiales y se valorará el trabajo que vaya más allá del simple montaje de piezas prefabricadas», indican los organizadores. Los interesados pueden contactar con los organizadores a través de la dirección de correo electrónico madeinurola@gmail.com. La inscripción se realiza mediante un formulario.