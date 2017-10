«Me hubiese gustado ganar con la fotografía de la ermita de Antigua» Ganadora. Imagen de Arantzazu que será portada del calendario 2018 de la Diputación. / GONZALO IZA Gonzalo Iza firma la imagen de Arantzazu que será portada del calendario de la Diputación. El zumarragarra ha ganado el concurso convocado a tal efecto al que se han presentado más de quinientas instantáneas MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 25 octubre 2017, 08:13

Gonzalo Iza es el autor de la fotografía que ilustrará la portada del calendario de 2018 que editará la Diputación Foral de Gipuzkoa. Su instantánea del santuario de Arantzazu entre niebla se ha impuesto entre las más de quinientas que se presentaron al certamen convocado a tal efecto. El zumarragarra se muestra «alucinado» tras saberse ganador del concurso, aunque «me hubiese gustado que la portada fuese de Antigua», confiesa.

La ermita de Santa María de Zumarraga era precisamente la protagonista de otra de las fotografías que Iza envió al certamen. «Cada participante podía presentar un máximo de cuatro», indica. Él apostó por la Ruta de los Templos -presentó fotografías de Loiola, Arantzazu y Antigua- y una más del Peine del Viento de Donostia.

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa indican que en el certamen han participado «más de 300 personas», y se han presentado «más de 500 instantáneas de diferentes paisajes guipuzcoanos». El concurso ha contado con la colaboración de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, quien se ha encargado de seleccionar «las cuarenta mejores fotografías, salvaguardando los criterios técnicos y artísticos». Tras la preselección, dichas fotografías han sido sometidas a un proceso de votación popular de la ciudadanía por medio del canal de Facebook de Orain Gipuzkoa, donde se han elegido las fotografías premiadas.

De las cuatro fotografías que presentó Gonzalo Iza, dos pasaron el corte: la de Arantzazu y la del Peine del Viento. «De las dos yo aposté por la de Arantzazu», afirma. Asimismo, «como fotografía, la que más me gusta de las cuatro que presenté es la que ha ganado».

La Ruta de los Tres Templos

Iza recuerda que obtuvo la imagen «realizando la Ruta de los Tres Templos con unos familiares». La instantánea la obtuvo desde «el mirador que está en la parte de atrás del santuario. Fuimos y como estaba lloviendo entramos al bar a tomar algo. En un momento salí y no se veía nada por la niebla. Cuando ya nos íbamos lo volví a intentar. En ese momento la niebla estaba levantado y esperé hasta que se vió la cruz. Solo hice tres fotos, rápido, intentando que la cámara no se mojara... No me di cuenta que era tan bonita hasta que la vi en el ordenador», explica.

Gonzalo Iza ha recibido de premio 1.000 euros, que ya tienen destino. «Me acababa de comprar una cámara nueva, pequeñita, pero muy buena. Es mucho más ligera que la que tenía. Es una Sony A-6500. El dinero del premio servirá para financiarla en parte», explica.

El certamen también ha servido para elegir otras doce fotografías que ilustrarán los doce meses del año 2018. Entre ellas se encuentra una del urretxuarra Carlos Mediavilla.

El año pasado se repartieron de forma gratuita más de 10.000 ejemplares del calendario entre la ciudadanía. «En la entrega de premios comentaron que es posible hacerse con uno de ellos el día de Santo Tomás en el palació de la Diputación ubicado en la plaza de Gipuzkoa», adelanta Iza. El zumarragarra también tiene intención de sortear alguno a través de su blog de viajes 'Se hace camino al andar', para «agradecer a todos los que con su 'me gusta' han hecho posible que mi fotografía resulte ganadora».