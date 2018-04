El grupo Arco Iris se pregunta '¿Y quién nos manda hacer teatro?' Arco Iris. El grupo de teatro, durante el ensayo que llevó a cabo ayer en el salón de La Salle Legazpi ikastetxea. / IÑAKI Es el título de la obra que pondrá en escena el viernes en el Zelai Arizti aretoa Habrá doble función, a las 19.00 y a las 22.00 horas, y como es habitual la recaudación se destina a fines solidarios MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Miércoles, 25 abril 2018, 00:13

'¿Y quién nos manda hacer teatro?', se preguntan en Arco Iris. Este es el título de la obra que el grupo integrado por alumnos, exalumnos y madres de La Salle Legazpi ikastetxea pondrá en escena el viernes en el Zelai Arizti aretoa. Habrá doble función, a las 19.00 y a las 22.00 horas, y como es habitual la recaudación se destinará a fines solidarios. «La mitad irá para Proyde-Proega, la ONG de La Salle, y la otra mitad servirá para ayudar a organismos locales», indica Mª Carmen Viedma, coordinadora y actriz del grupo.

'¿Y quién nos manda hacer teatro?' es «una comedia, como siempre. El autor es Juan José Martín Uceda, director de la escuela de teatro de Roquetas de Mar. Yo la había visto en Youtube, me gustó y le escribí un correo diciéndole que si me mandaba el guión la representábamos y me lo mandó el día siguiente».

Obra '¿Y quién nos manda hacer teatro?', de Juan José Martín Uceda. Comedia. Protagonistas Grupo Arco Iris La Salle. Conchi Garrido, Lourdes Longás, Arantza Azaldegi, Lirain Jauregi, Aloña Sánchez, Iker Elduaien, Itziar Etxaniz, Igor García, María Redondo, Remi Garcia, María Jesús Redondo, Sacra Carrillo, Alberto La Rosa, Manoli Núñez y Mari Carmen Viedma. Fecha y hora 27 de abril, doble función, a las 19.00 y a las 22.00 horas. 11 de mayo, a las 20.00 horas. Lugar Zelai Arizti aretoa. Entradas Cinco euros, general y tres euros, menores de 18 años. Se podrán adquirir en el Zelai Arizti aretoa antes del inicio de la representación o a través de los miembros del grupo Arco Iris en venta anticipada. Objetivo solidario La mitad de la recaudación se destinará a Proyde Proega, la ONG de La Salle y la otra mitad, a organismos de Zumarraga y Urretxu.

La obra viene a escenificar la situación que vive un grupo de teatro de aficionados antes del estreno de una obra. «Se trata de un grupo que lleva a cabo el ensayo general tres horas antes del estreno y surgen cien mil problemas. Hay actores que desaparecen, hay otros que no se saben el papel, hay quien está tan nervioso que se esconde... Es una comedia de enredo muy divertida en la que, sin llegar a esos extremos, nos vemos reflejados. Es lo que todos decimos la semana antes del estreno», confirma Viedma.

Arco Iris ha elegido la citada obra este año porque «durante mucho tiempo el grupo ha estado integrado por ocho personas, todas mujeres, y esta obra tiene quince o dieciséis personajes. Este año hemos tenido nuevas incorporaciones y estamos en condiciones de interpretarla». Lo de los personajes masculinos nunca ha sido problema para Arco Iris. «Como no había chicos los interpretábamos nosotras mismas y seguimos haciéndolo. De hecho, yo tengo un personaje masculino este año».

Arco Iris surgió «hace dieciséis años». Para sus miembros supone «una satisfacción» poder «echar una mano a gente que lo necesita» mediante una actividad con la que «disfrutamos. Sabemos que no vamos a solucionar todos los problemas del mundo, pero es satisfactorio saber que, por ejemplo, hemos colaborado a que en un poblado de África tengan pozos de agua».

Esclerosis investigación

Arco Iris volverá a poner en escena la obra '¿Y quién nos manda hacer teatro?' el próximo mes de mayo. «La interpretaremos el día 11, a las 20.00 horas, también en el Zelai Arizti aretoa. En este caso la recaudación se la entregaremos a Asier de la Iglesia para la investigación de la esclerosis», indica Mari Carmen Viedma.