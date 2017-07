Las fotos de Carlos Mediavilla son las mejores de Santa Isabel 2017 Tamborrada. Una de las seis fotos que integran la colección ganadorea del concurso. Carlos Mediavilla / MEDIAVILLA El segundo premio ha sido para José Luis Ruiz y el tercero, para Iñaki Oyarzabal y el premio a la mejor colección local se lo lleva Iker GutiérrezEl urretxuarra ha ganado el concurso organizado por Argazkia MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Viernes, 14 julio 2017, 00:10

Las mejores fotogafías de las fiestas de Santa Isabel de este año son las de Carlos Mediavilla. El urretxuarra se ha hecho con el primer premio del III Concurso Fotográfico Fiestas de Santa Isabel, organizado por la sociedad de fotografía Argazkia. El segundo premio ha correspondido a José Luis Ruiz y el tercero, a Iñaki Oyarzabal. El premio a la mejor colección local se lo ha llevado Iker Gutiérrez. En cuanto a la categoría infantil, el ganador ha sido Iker Ruiz. En segundo lugar ha quedado Alex Murciego y el tercer premio ha correspondido a Unai Peña.

El concurso ha contado con la participación de dieciocho personas: diez adultos y ocho niños. Todos de Zumarraga y Urretxu. El jurado encargado de valorar los trabajos ha estado integrado por el zumarragarra Javi Alonso, miembro de la sociedad de fotografía Ikatza de Legazpi; la fotógrafa Bakartxo Aniz y Manu Barreiro, miembro de la sociedad de fotografía Argizpi de Beasain. Cada participante debía entregar una colección de seis fotografías de cualquiera de las actividades recogidas en el programa de fiestas. El criterio seguido por el jurado a la hora de valorar las fotos ha sido la calidad y la variedad de las mismas. Los ganadores se han llevado premios que van desde los 20 a los 200 euros.

La entrega de premios tendrá lugar mañana sábado, a las 12.00 horas, en el centro de interpretación de Antigua.

No es la primera vez que las fotografías de fiestas de Santa Isabel de Carlos Mediavilla son premiadas. El urretxuarra es habitual del certamen y del rally que se celebró con anterioridad durante quince años. Esta vez ha participado con una imagen de la tamborrada, otra de los fuegos artificiales, tres del día de Santa Isabel y una de las vaquillas. «Casi siempre optamos por los actos más representativos. La imagen de la tamborrada la presentó «porque para mí representa el inicio de las fiestas», explica el fotógrafo. La foto de los fuegos artificiales la tenía pensada «desde el año pasado. Está sacada desde el caserío Intxausti. Dependía de la climatología, pero tuve suerte, incluso se veía la luna».

Otras tres de las imágenes que componen la colección ganadora las obtuvo Mediavilla el día de Santa Isabel. Dos de ellas las sacó en el interior de la ermita durante la interpretación de la ezpata dantza. «Una es de un dantzari, en blanco y negro. La hice por control remoto. Dejé la cámara en el altar y yo estaba en el coro. Es un contrapicado y a mí me encanta el resultado». Otra de las fotografías está sacada precisamente desde el coro y la tercera de las de Antigua es una imagen de la romería. «A esa le di movimiento». Completa la colección una fotografía de un chaval saltando por encima de una vaquilla, en la plaza de toros.

«Me he quedado con las ganas de mandar cosas como la bajada, que me parece muy representativa de las fiestas, pero por la experiencia que tengo no son fotos muy valoradas por el jurado. Se tiende más a lo clásico», sostiene Mediavilla.

El fotógrafo está disfrutando estos días de una de las fiestas que más le gustan para fotografiar, los sanfermines. El urretxuarra lleva más de una década desplazándose a Pamplona para hacer fotos de «los encierros, las vaquillas y un poco de ambiente... ».

Ejemplo de ello es la exposición 'Momentikos' que se puede visitar hasta el día 23 en Urretxu.