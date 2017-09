'La flauta mágica' abrirá la nueva temporada de ópera del Zelai Arizti Presentación. Amigos de la ópera de Zumarraga y Urretxu ayer en la casa de cultura Zelai Arizti. / M.F. Los organizadores afirman que «las retransmisiones son didácticas, incluso para los no iniciados en materia musical». Se podrá disfrutar el miércoles, emitida en directo desde la Royal Opera House de Londres MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 14 septiembre 2017, 08:30

'La flauta mágica' abrirá la nueva temporada de ópera del Zelai Arizti aretoa. La obra de Mozart se podrá disfrutar el próximo miércoles, día 20, a partir de las 20.15 horas, emitida en directo desde la Royal Opera House de Londres. «Nuevamente animamos a toda la gente que pueda sentir curiosidad o atracción sobre el mundo de la ópera a acercarse al Zelai Arizti aretoa. Los que vamos regularmente podemos confirmaros que es una experiencia totalmente repetible. De hecho, se ha consolidado un grupo de público, que nos hace ver que vamos por el camino correcto. Para quien no ha venido todavía, os adelantamos que las retransmisiones son totalmente didácticas, incluso para los no iniciados en materia musical», sostuvo ayer Mikel Lizarralde, miembro de los Amigos de la Ópera de Zumarraga y Urretxu, en la presentación que tuvo lugar en la casa de cultura Zelai Arizti.

«La mayoría de las entrevistas y reportajes intercalados están traducidos con subtítulos, al igual que la totalidad de la obra, por lo que es muy sencillo entrar en la historia y sentirse integrado. Incluso estamos implementando el servicio de traducción de las partes no subtituladas, por tanto, no hay cosa más sencilla. Además, al precio de las entradas, si nos sentimos fuera de lugar, podemos salir tranquilamente, sin hacer un gran dispendio de nuestras carteras. Como dirian algunos, esto es como comer lentejas, mejor cucharada a cucharada, no es necesario empacharse la primera vez», afirmó.

Entradas a la venta

Las entradas están a la venta en la taquilla del Zelai Arizti. El precio es de 10 euros, en venta anticipada, y de 12, el mismo día de la emisión. La obra dura unos 190 minutos, incluyendo un descanso.

La cartelera de la nueva temporada de ópera se hará pública la próxima semana, «pero como orientación, os confirmamos que habrá una retransmisión al mes», adelantaron.

Cuando Mozart estrenó 'La flauta mágica' «tenía treinta y cinco años. El empresario teatral Emanuel Schikaneder pasaba graves apuros económicos y el compositor, gran amigo suyo desde los años de juventud y en su misma situación financiera, decidió escribir para él una obra que podría dar dinero. Al conocer que un teatro rival iba a estrenar otra ópera con igual asunto, se modificó por completo la acción dotándola, además, de una significación simbólica de acuerdo con las prácticas masónicas, ya que tanto Mozart como Schikaneder pertenecían a la misma logia. El elemento mítico y maravilloso adquirió en 'La flauta mágica' un gran relieve», explicaron ayer.

«Según muchos historiadores y críticos, hay una importante influencia masónica en la ópera, debido a que Mozart fue iniciado en la logia masónica de Viena llamada 'La Beneficencia' el 14 de diciembre de 1784. Muchas de las ideas y motivos de la ópera recuerdan los de la filosofía de la Ilustración».

'La flauta mágica' sigue siendo «importante» dentro del repertorio operístico estándar y aparece como «la número cuatro en la lista de las óperas más representadas en todo el mundo para el período 2005-2010. Su estatus como obra maestra de la ópera es incuestionable», dijeron los Amigos de la ópera.