«El ferrocarril fue la clave para que se instalase la industria del hierro»

Antonio Prada guiará mañana el 'Recorrido por la Zumarraga industrial'Se enmarca en las Jornadas Europeas del Patrimonio y arrancará a las 9.30 horas, desde el Ayuntamiento MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Viernes, 6 octubre 2017, 00:20

«El ferrocarril fue la clave para que la industria del hierro se instalase en Zumarraga. Si no hubiesen estado las estaciones, sobre todo la del Norte, no hubiese habido tejido industrial del metal», explica Antonio Prada. El técnico del archivo municipal hablará sobre esto y muchas cosas más en el 'Recorrido por la Zumarraga industrial' que tendrá lugar mañana sábado. La visita guiada, que se enmarca en las Jornadas Europeas del Patrimonio, arrancará a a las 9.30 horas, desde el Ayuntamiento. La hora de finalización no se ha fijado, «depende de las preguntas que haga la gente», indica Prada. Para participar en el recorrido, que es gratuito, es necesario apuntarse previamente. Las personas interesadas lo pueden hacer hoy llamando al número de teléfono 943 729 163.

La visita arrancará junto al Ayuntamiento para dirigirse hacia el frontón de Eitza y la zona de San Gregorio, «lugar que albergaba la mayoría de los mimbrales de Zumarraga, la que fue la primera industria del municipio».

Desde Eitza, se dirigirán por la calle Bidezar, que data de 1950, hasta Kalebarren, «donde hubo instalaciones fabriles dedicadas a la filatura del junco, Badiola Hermanos; del mimbre, José Ignacio Mendia y del hierro, Forjas de Zumarraga», recuerda Prada. El archivero también indica que Fructuoso Badiola inauguró la fábrica en 1921. Varias décadas después, en 1946-47 nació Peines Badi.

La visita continuará por la Cuesta de los Cesteros, «lugar en el que se localizaban pequeños talleres dedicados a la cestería». También pasarán por delante de la plaza Navarra, donde antaño se ubicó el Ayuntamiento. El grupo llegará hasta la iglesia parroquial para continuar por la avda. Iparragirre hasta Secundino Esnaola. «En la pérgola situada en el parque, hablaremos de las villas importantes que allí se edificaron: Villa Cruz alta y Euzko Izarra». Prada también adelanta que abordará el tema del «antiguo meandro del río Urola que, cambiado por los ingenieros del Ferrocarril del Norte, originó diferencias entre urretxuarras y zumarragarras, pues parte del término municipal del Villarreal de Urrechua de entonces pasó a Zumarraga».

Intermodal del XX

La siguiente parada será en la plaza de las estaciones. «Tres ferrocarriles, hoteles (Paraiso y Urola), pensiones, servicio de diligencia de los Ugalde, zona de origen y término de destino de viajeros, tanto por tren como por carretera. Auténtica estación intermodal de principios del siglo XX. A partir de 1864 se pusieron las bases para que tuviera lugar la industria de Zumarraga».

El grupo se dirigirá por el subterráneo al barrio Artiz, «donde se instalaron las fábricas de Artiz , en 1873; Rojo y Zaldua, 1924, y Esteban Orbegozo, 1930. Es la zona fundamental de la industria siderometalúrgica de Zumarraga». Prada explica que la empresa Esteban Orbegozo se trasladó desde Zarautz al amparo del ferrocarril. «Pidió ayuda para su implantación en Zumarraga y el Ayuntamiento le dio 20.000 pesetas para la compra de terrenos, que eran de Artiz».

El primer asentamiento de la empresa, la Fumistería del Norte, coincide con los números 16-22 del actual barrio Artiz. Corría el año 1930. «Para 1940 la empresa ya se había quedado pequeña y necesitaba ser ampliada. La intención de la empresa era crecer hacia la zona donde se encuentra la casa torre Legazpi, que hubiese quedado en el interior de la misma. Para que eso no sucediese, el Ayuntamiento logró que el edificio fuese declarado Monumento Artístico Histórico Nacional, en 1945, lo que conlleva un radio de protección en el que no se puede construir. Por eso la fábrica se construyó más arriba».

Casas de obreros

Tras la visita del entorno actual de Arcelor, el grupo continuará por el barrio Artiz, «por los terrenos donde se ubicaron la fábrica de Artiz y la de Rojo y Zaldua. En ese trayecto veremos las casas destinadas a los obreros, las del Grupo Legazpi, construidas por la Obra Sindical del Hogar y las del Paseo Esteban Orbegozo, inauguradas en 1964».

La visita finalizará en la zona de la iglesia, «donde se ubicaba la empresa de Juan Bautista Busca, que se mantuvo abierta en los dos primeros tercios del siglo XX. Desde allí se puede ver el edifico que albergó el economato de la empresa Esteban Orbegozo, inaugurado a primeros de los años sesenta».