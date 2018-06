La donostiarra Anne Bengoetxea firma la portada del programa de fiestas 'Gerturatu eta lau'. Anne Bengoetxea con el trabajo ganador. / M.F. M.F. ZUMARRAGA. Viernes, 8 junio 2018, 00:12

La donostiarra Anne Bengoetxea firma la portada del programa de las fiestas de Santa Isabel 2018. Su trabajo, titulado 'Gerturatu eta lau', ha resultado ser el mejor de los veinte que se han presentado al concurso convocado a tal efecto por el Ayuntamiento. Así lo ha decidido el jurado integrado por Begoña Idiakez, Iñaki Mariñelarena y Mikel Serrano. La entrega del premio, dotado con trescientos euros y diploma, tuvo lugar ayer en la casa de cultura Zelai Arizti. Rosa Maiza hizo los honores. La primera teniente de alcalde felicitó a la ganadora y destacó la «excelente» calidad de los trabajos presentados al certamen.

La portada elegida es una imagen de dantzaris. «La ezpatadantza es lo más importante de las fiestas de Santa Isabel», apuntó la autora. En la imagen solo se ven las txapelas y las alpargatas. «La imagen está incompleta porque somos nosotros los que la completamos y entre todos hacemos una gran fiesta. Esa es la idea», explicó la ganadora.

Anne Bengoetxea es arquitecta y esta es la primera vez que ha participado en un concurso de este tipo. Hacerse con el premio le ha supuesto «una gran sorpresa, no me lo esperaba». Se presentó al certamen porque «tengo gente cercana en el pueblo que me hicieron llegar las bases y me animé».