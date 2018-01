A disfrutar de la naturaleza y conocer nuevos montes de la mano de Ostadar Montaña. Ostadar propone diferentes salidas montañeras a lo largo de todo el año. / OSTADAR La sociedad de montaña ha elaborado el calendario de excursiones para 2018 La primera tendrá lugar el próximo día 14 con destino al entorno de Lazkaomendi MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 7 enero 2018, 00:21

Ostadar mendi taldea tiene listo el programa de excursiones que llevará a cabo durante el recien estrenado 2018. Se trata de salidas «que no son físicamente duras; primamos el disfrutar de la naturaleza, conocer nuevos montes, etcétera. Son salidas con una media de duración de cinco horas con recorridos entre 20 y 25 kilómetros. No son duras», explican desde la sociedad de montaña de Zumarraga y Urretxu. Las excursiones están dirigidas al público joven y adulto, no a los niños, y puede tomar parte en las mismas cualquier persona interesada aun sin ser socia de Ostadar.

La primera propuesta del año es la que se llevará a cabo el próximo día 14. La salida será de mañana y el recorrido discurrirá por Ataun San Martín, Troskaeta koba, Arastortz (827 m), Lazkaomendi y Senpere. Los interesados en tomar parte en la misma se pueden apuntar en el local de Ostadar, sito en la casa de cultura Zelai Arizti. También, llamando al 943 723 385 (contestador automático) o escribiendo al email 'ostadar@ostadar.org'.

14 de enero Gipuzkoa. Conociendo Lazkaomendi. 11 de febrero Gipuzkoa. Caminando desde Andoain a Villabona. 12 de marzo Nafarroa Garaia. Regresando a la cima de Montejurra. 8 de abril Bizkaia. Caminando por la costa vizcaina. 13 de mayo Nafarroa. Visitando los megalitos de Aralar. 20 de mayo Marcha XXII Memorial Iñaki Beitia. 9 y 10 de junio Pirineos. La senda de Camille 1/3. 7 y 8 de julio Pirineos. La senda de Camille 2/3. 8 y 9 de septiembre Pirineos. La senda de Camille 3/3. 14 de octubre Araba-Gipuzkoa. En los alrededores de Arlaban/Elgea/Zaraia. 4 de noviembre Urretxu-Zumarraga. XXXI Marcha infantil memorial Anjel Etxeberria. 25 de noviembre Nafarroa Garaia. Sierra de Andia 'Bostburuak'.2/3. Del 19 al 25 de noviembre XXXVI Semana de Montaña de Ostadar.

La sociedad de montaña intenta a la hora de elaborar el programa anual «proponer salidas a las diferentes provincias de Euskal Herria, así como a Pirineos. En los últimos cinco o seis años las dos primeras salidas, la de enero y febrero, son matinales y el destino es un monte cercano». Este año también es así. El 11 de febrero tendrá lugar una excursión solo de mañana que partirá en Andoain y continuará por 1.000 eskailerak, Onddolar (435 m)y finalizará enVillabona.

Ostadar mendi taldea se creó en 1982 por lo que llevan treinta y cinco años organizando salidas montañeras. «Tratamos de que las excursiones sean a nuevos lugares o a aquellos a los que fuimos hace ya muchos años». Este es precisamente el caso del destino de la salida del 12 de marzo cuando irán a Montejurra. «Lo visitamos en 1995 o 1996 y ha llegado el momento de volver».

Entre las propuestas que hace Ostadar para este año destacan las de junio, julio y septiembre. En los tres casos serán de fin de semana y tendrán como denominador común el destino: la Senda de Camille en los Pirineos. Se trata de una travesía que sigue los pasos de Camille, uno de los últimos osos autóctonos, que tenía en esta zona su hábitat natural. «Es un recorrido circular organizado por los refugios de esta zona del Pirineo. Son seis etapas y normalmente la gente lo hace en verano. Nosotros la proponemos para tres fines de semana». El día 9 partirán de Gabardito y el 10, terminarán en Somport. El 7 de julio empezarán en Somport y el 8 llegarán hasta Laskun. Desde aquí partirán el 8 de septiembre y el 9 regresarán a Gabardito.

Durante los meses restantes, a excepción de agosto y diciembre, habrá excursiones a Navarra, Bizkaia y Araba. Además, como es habitual, Ostadar colaborará con la organización de la marcha Memorial Iñaki Beitia, que se celebrará el 20 de mayo y en noviembre llevará a cabo su XXXVI Semana de Montaña.