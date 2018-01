'Descanse en paz ¡Pero que lo haga ya!', el viernes, en el Zelai Arizti aretoa M.F. ZUMARRAGA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:52

El viernes, día 12, el Zelai Arizti aretoa acogerá la obra de teatro 'Que descanse en paz ¡pero que lo haga ya!', protagonizada por Ingrid Hernández, Silvia Gambino, Francisco Florido, Malena Gracia y Andrés Arenas. Será a las 22.30 horas. Esta obra no forma parte de la programación teatral organizada por los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu. El precio de la entrada es de diez euros. 'Que descanse en paz ¡pero que lo haga ya!' gira en torno al velatorio de Paco, uno de los habitantes de un pequeño pueblo donde todos se conocen, que acababa de recibir una herencia. Así, acuden personajes como el cura, del que no se puede decir que tuviera gran afecto por el fallecido, o la 'fresca' del pueblo, cuyos encuentros amorosos con el difunto eran conocidos en toda la villa, salvo por la viuda, o al menos eso parece en un principio. Por supuesto, también asiste con gran pena la 'chismosa', que está metida en todos los asuntos de la localidad, quien todo lo sabe e intenta controlar y la viuda, que no parece ser consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor.

Después del éxito de la ópera prima del autor 'Nos vemos en el cielo', Francisco Florido se atreve con una obra cuyo argumento está cargado de comedia, intriga y confesiones. Elementos como la incógnita, así como los sentimientos más honorables y, de otro lado, los más deshonestos, conforman la amalgama que van a encontrar los espectadores en este peculiar velatorio; todo ello aderezado con un ingrediente esencial, la risa.