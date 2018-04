«Creo que el autoconocimiento es la clave de la vida plena» Escritora. Maitane Ormazabal, con el libro que presentará el jueves en la casa de cultura. / IÑAKI La zumarragarra Maitane Ormazabal presentará el jueves el libro 'No eres malo, eres... Tú tienes la respuesta', en la casa de cultura Zelai Arizti MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 8 abril 2018, 00:37

«El término 'autoayuda' no me convence, aunque en el mercado se les llama así a estos libros. Más que ayuda es conocimiento, es un libro de autoconocimiento. Creo que el autoconocimiento es la clave de la vida plena». Maitane Ormazabal se refiere a 'No eres malo, eres... Tú tienes la respuesta', el libro que presentará el próximo jueves, día 12, a las 19.00, en la casa de cultura Zelai Arizti. «Es un minilibro, una pequeño guía, un mapa, corto y claro, con mensajes sobre la vida, con el objetivo de que mi experiencia pueda servir a otros», afirma la zumarragarra.

El volumen está sobre todo dirigido «al público joven, adolescentes, que son los eternos incomprendidos en esta sociedad». Lo que la autora quiere transmitir es que «todos no tenemos por qué seguir el mismo camino, que la riqueza está en la diversidad. No hay un único camino, la maravilla es que hay miles. Nada de lo que sucede es bueno o malo, por lo tanto, nadie es bueno o malo, no hay que juzgar».

Ormazabal apuesta por «enseñar las claves de la vida desde la juventud, en la educación, y no esperar a la madurez, a que sea la propia vida la que te lo enseñe. No nos han enseñado a vivir la vida, se enseña a sobrevivir la vida». En su libro aborda «ocho temas primordiales en la vida», como son «escuela, estudios, trabajo; muerte; amor,sexo; drogas; dinero; comida basura; mente, corazón y confía».

Su primer libro

'No eres malo, eres... Tú tienes la respuesta' es el primer libro de la zumarragarra y «no será el último. El libro lo escribí para vaciar una parte de mí, para poder cerrar una etapa de mi vida para abrir otras. Sacar lo poco que he aprendido para que les pueda servir a otros. Lo he autoeditado como reto personal. Si una sola frase del libro llega a alguien me doy por satisfecha».

Amplia experiencia

Maitane Ormazabal tiene 34 años y enfiló el camino del autoconocimiento a los 18 años. La autora acredita «amplia experiencia» en crecimiento y desarrollo personal. Es auxiliar de enfermería y técnico superior en Integración Social. «Llevo ocho años trabajando en la ikastola como educadora. Dentro de un mes me graduaré en Educación Primaria, especializada en Educación Especial». Además, ha cursado estudios y continúa haciéndolo de macrobiótica, crecimiento personal, salud integral, terapias alternativas....amén de practicar auto análisis «durante 6-8 años, en terapia individual y grupal».Maitane Ormazabal agradece a «a todas las personas que me han acompañado en este camino, este libro es parte de ellas».

El volumen se puede comprar a través de la web de Amazon y el mismo día de la presentación habrá posibilidad de adquirirlo en la casa de cultura Zelai Arizti, al precio de quince euros.