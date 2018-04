«Tenía claro que quería llevar la palabra a su mínima expresión» Escritora. Antxiñe Mendizabal con un ejemplar de su nuevo libro. Antxiñe Mendizabal acaba de publicar 'Emakume burugabea', su primer libro de poesía MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 22 abril 2018, 00:03

Historia, literatura infantil y ahora, poesía. Antxiñe Mendizabal acaba de publicar 'Emakume burugabea', su primer libro de este género. «Es un álbum ilustrado que he creado junto a la ilustradora Iraia Okina. Se puede leer, por lo tanto, siguiendo el texto y leyendo los dibujos, son lecturas complementarias. Yo diría que se trata de un cuento corto en forma de poesía», sostiene la escritora. Mendizabal explica que no se propuso escribir esta historia en un género «determinado», pero lo que sí tenía claro era que «quería llevar la palabra a su mínima expresión, llenándola de significado, donde los silencios, los símbolos, las imágenes tuvieran el máximo poder evocador. Y supongo que fue así como me acerqué a la poesía: busqué y rebusqué en el diccionario hasta dar con las palabras que resonasen en mí con fuerza, que me atrapasen».

La escritora no ve tanta diferencia al escribir en uno u otro género. «La necesidad de escribir surge siempre del mismo sitio, escribas de un modo u otro. Varían la voz y los temas, pero la necesidad de expresarse siempre es la misma. No sé de dónde surge. Yo ya venía así de serie», afirma.

'Emakume burugabea' es una historia que «me atrevería a decir siempre ha estado conmigo. Fui consciente de ello cuando descubrí este dicho que ha sido la semilla de esta historia: Emazte onak etxea argitzen du (La mujer buena alumbra la casa). La encontré en el diccionario hace muchos años, y cuando la descubrí ya no me dejó en paz; había algo en esa frase que me atraía tanto como me repelía», admite. «Me apelaba claramente, y comprendí que como un medicamento homeopático aquello mismo que me provocaba rechazo y dolor era lo que me podía curar, porque entonces, sin yo saberlo, añoraba volver a casa y alumbrarla, y cuando hablo de casa, me refiero por igual a las cuatro paredes que habitamos o al cuerpo que nos habita. En fin, ese es el meollo de esta historia».

«Tenemos dos vidas»

Así que partiendo de ese dicho hizo su propia interpretación. «La transformé para hacerla mía, y así se convirtió en la historia de una mujer rebelde y valiente que emprende el viaje más arriesgado de su vida para encontrarse a sí misma sin más guía que su instinto y la huella de otras mujeres que hicieron el mismo viaje. En cierto sentido, se trata de un viaje iniciático a una nueva vida. Yo estoy de acuerdo con la afirmación que dice que tenemos, por lo menos, dos vidas: la primera se nos da al nacer, y la segunda nos la damos nosotras mismas».

Quienes lean este libro «supongo que harán su propia interpretación dependiendo de sus vivencias y desde el lugar que ocupan en este mundo. Yo solo puedo decir que he tenido la suerte de poder compartir esta historia-vivencia con muchas otras mujeres a las cuales les ha llegado la voz de esta mujer sin cabeza, aún antes de ser escrita, y eso me reconforta mucho. Ha sido una aventura compartida que, por supuesto, aún no ha finalizado. La puerta de la casa de está mujer, sigue abierta para emprender nuevas aventuras».

'Emakume burugabea' es un libro escrito por una mujer y recoge la historia de una mujer, «que soy yo y que pueden ser muchas mujeres, pero no todas ellas necesariamente. Cada mujer es única e irrepetible y no pretendo que este historia sea un lema para nadie. Se trata de una vivencia, expresada literariamente», dice la escritora. «Creo en aquella frase que dijo Simone de Beauvoir: 'Mujer, no se nace, se hace'. Sin embargo, supongo que cuando la escritora francesa hizo está afirmación, no la hizo con el mismo sentido que yo le he dado en este texto. Para mí, la búsqueda de la feminidad, seas hombre o mujer, es un viaje hacia dentro, más que una premisa ideológica».

El nuevo libro de Antxiñe Mendizabal ya está a la venta en las librerías y también se puede comprar on-line. «Yo siempre recomiendo acercarse a las librerías y echarle un vistazo».

Publicar una nueva obra «siempre es motivo de alegría y también de nervios. Siempre que publicas algo, y sobre todo si se trata de un texto en el que inevitablemente te retratas, te expones a la mirada y al juicio de los demás. Pero, la verdad, yo estoy agradecida, me siento muy querida en ese sentido, la gente se porta bien conmigo».