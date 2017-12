El blog 'Se hace camino al andar' de Gonzalo Iza recibe el premio Buber En Fitur. Gonzalo Iza muestra algunos folletos del stand de Euskadi en la feria de turismo de Madrid. En la categoría de mejor proyecto de gastronomía y turismo Los galardones de la Asociación Internet & Euskadi premian a las mejores páginas web y aplicaciones móviles de Euskadi MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:24

El blog 'Se hace camino al andar' de Gonzalo Iza ha recibido el premio Buber 2017 en la categoría de Mejor proyecto de gastronomía y turismo. Estos premios, organizados desde hace quince años por la Asociación Internet & Euskadi, galardonan a las mejores páginas web y aplicaciones móviles de Euskadi, así como a proyectos que aportan valor a la ciudadanía y que por su potencial tecnológico merecen ser difundidos entre la ciudadanía.

Este año han competido por los premios un centenar de proyectos, en nueve categorías. «Para mí ha sido una sorpresa porque yo no me había presentado. Alguien a quien le ha gustado el blog lo ha registrado para participar en los premios, pero no sé quien», indica Gonzalo Iza. El zumarragarra sostiene que el galardón es «un reconocimiento a todas las horas que le dedico. Cuando la gente ve el blog no es consciente del trabajo que hay detrás. Meto un montón de horas».

'Se hace camino al andar' nació el 1 de agosto de 2013. Lo creé porque me gusta mucho hacer fotos, me gusta mucho viajar y los blogs de viajes son la herramienta que utilizo para organizar mis salidas. Con este blog quería devolver de alguna manera lo que me dan».

Hasta 2017 Iza subía la información sin ninguna regularidad. «Me lo tomaba como hobby. Cuando viajaba en verano subía muchas cosas, pero en otras épocas subía mucho menos. Este año me lo he tomado más en serio y todos los martes hago una nueva entrada. También es verdad que viajo más. Intento hacer un viaje en junio y otro en septiembre, que son los meses que más me gustan y una escapada en diciembre».

El último viaje que ha realizado ha sido a «Andalucía, en septiembre». De su andadura dejó cumplida constancia en el blog con diferentes entradas: 'Ruta por las mejores tapas de Granada', 'Miradores de Sevilla: no todo son vistas a la Giralda (pero casi) o 'Qué ver en Sevilla: 20+1 tips de ayuda'. Quien visite esta última encontrará información desde el hotel en el que se alojó Iza y lugares donde comer, hasta cumplidas explicaciones sobre los puntos más conocidos de la capital hispalense y de otros que no lo son tanto. «Suelo hacer miniresúmenes de las cosas que hay que ver. El objetivo es que se pueda imprimir y sea un formato cómodo».

A la hora de realizar un viaje Iza echa mano de sus colegas blogueros. «Tengo la suerte de tener muchos amigos blogueros de viajes. Nos solemos juntar dos veces al año, una con motivo de Fitur y otra en el Travel Bloggers Meeting, un encuentro de blogueros. En el último viaje que he hecho a Andalucía me han hecho de guías amigos blogueros de allí. Lo mismo ocurre cuando ellos vienen aquí. Ha venido gente, incluso de Argentina, que se han quedado en mi casa a dormir. Es dar y recibir», explica.

Además de sus viajes, Iza también cuelga en el blog otras experiencias como 'Visitar el hayedo de Otzarreta', 'La ruta de los tres templos' 'Concurso y subasta de queso Idiazabal en la Feria de Ordizia o rutas de pintxos. «En Donostia tengo distintos formatos: pintxos por la Parte Vieja, por Gros, por el centro...».

El zumarragarra explica que todo lo que cuelga lo ha vivido en primera persona. «Los pintxos los he probado y los he pagado. Para el hayedo de Otzarreta cogí un día de vacaciones para poder hacer las fotos con poca gente, ya que el fin de semana está a tope... Todo requiere tiempo y trabajo, pero si puedo ayudar a alguien me doy por satisfecho», afirma.