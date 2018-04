Asier de la Iglesia apuesta por «bailar bajo la lluvia» cuando hay tormenta Deportista. Asier de la Iglesia con su equipación de baloncesto. Su lema es también el eslogan de unas pulseras benéficas que ha puesto a la ventaLos beneficios se destinarán a la investigación de la esclerosis múltiple, enfermedad que padece desde hace seis años MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Viernes, 13 abril 2018, 00:13

'No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia' es el lema de Asier de la Iglesia. Y bien que lo pone en práctica. Zumarragarra de treinta y cinco años, fue diagnosticado de esclerosis múltiple hace seis. Reside en Azkoitia, se levanta «a las seis de la mañana», trabaja en Zarautz «en Gureak, en una línea de montaje enseñando a personas con discapacidad» y juega a baloncesto con el Ordizia, equipo que milita en la liga EBA. De hecho, ha sido elegido mejor jugador de España en esta liga. Nada, a simple vista, hace presagiar que por la enfermedad lleva «cinco años sin dormir tres horas seguidas», que cuando se levanta está «como si hubiese corrido la maratón» o que «si no miro no sé si llevo calcetines, zapatillas o estoy encima del fuego, porque apenas tengo sensibilidad».

'No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia' es «una frase que leí hace mucho tiempo, no es mía. Siempre la he citado en las charlas, en las entrevistas... Es así como yo veo las cosas. Hay problemas en la vida que se van a pasar, pero hay otros, como esta enfermedad, que es para siempre y permanecer debajo de un paraguas no es la solución, no hay que estar escondido hay que salir a la luz». Así, la frase se ha convertido en el eslogan de unas pulsera que Asier ha sacado a la venta para recaudar fondos para la investigación de la EM. «Saqué 500 unidades para venderlas en Zumarraga y Urretxu, pero, a través de las redes sociales el primer día ya me pidieron más de 2.500. El próximo viernes, día 20, me llegan 3.000. En Zumarraga se venderán en el cine Zelai Arizti, a través de mi hermano que trabaja ahí, y en un par de bares. Estamos creando una página web en la que se explicará todo, igual que en las redes». El precio es de dos euros.

Asier de la Iglesia destaca por cómo ha afrontado su enfermedad, pero también lo hace por su colaboración con otras personas que también la sufren y por su aportación para la investigación de la misma. Por todo ello el próximo día 20 recibirá un reconocimiento en Madrid, de la mano de la Asociación de esclerosis múltiple de España. La misma jornada servirá para que entregue, de parte de la asociación, un cheque de 50.000 euros «a un equipo de investigadores de Toledo».

De la Iglesia apuesta por la investigación «no tanto por la cura de la enfermedad, sino por la mejora de la calidad de vida. No hay ninguna enfermedad neurológica degenerativa con cura, pero la medicación está haciendo que mejore la calidad de vida. La esclerosis afecta a dos millones y medio de personas en el mundo, se suele detectar entre los veinte y los treinta años, así que es mucha gente la que necesita medicación para toda la vida, es mucho dinero para los laboratorios».

Si bien el día 20 Asier recibirá un reconocimiento, la víspera, el 19, participará en una subasta para recabar fondos en la que aportará «unas zapatillas que me regaló Rafa Nadal». Ese día también se presentará una carrera en favor de las personas con esclerosis que se celebrará el próximo mes de septiembre en Lanzarote.

Si las citas para recaudar fondos para la investigación de la EM están a la orden del día en la agenda de Asier de la Iglesia, lo de las conferencias no es para menos. «Comencé a dar charlas desde el principio, hace seis años, pero en los dos últimos se han incrementado», explica. «Acudo a hospitales, congresos, asociaciones, institutos, universidades, empresas, asociaciones deportivas... Suelo hablar de la enfermedad, pero también de la vida, del día a día, de lo que me motiva. Impresionar a las personas que no están enfermas es fácil, pero a quienes tienen la enfermadad es más difícil». Asier sostiene que «nunca llevo papeles, ni power point, ni nada. Tengo facilidad de palabra y mal, mal no lo debo hacer porque me vuelven a llamar», bromea.

«No me considero ejemplo»

De la Iglesia recibe constantemente mensajes de personas que le consideran un ejemplo, algo que él niega. «No me considero ejemplo de nada, eso es muy peligroso. En todo caso puedo ser un referente para otras personas, porque tengo una enfermedad y sigo haciendo una vida normal», eso sí, a base de «esfuerzo y superación. En mi vida como deportista profesional me rompí de todo y lo que viví en esa época en el deporte me ha venido muy bien para afrontar lo de ahora. Tengo muchos problemas, he tenido brotes en los que he estado un mes sin poder mover la pierna o viendo doble, pero nunca he llorado, no me quejo, no subo a las redes el día a día de la enfermedad». Asier es un referente en positivo, él no espera a que pase la tormenta porque ya ha aprendido a bailar bajo la lluvia.