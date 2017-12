«Esta apuesta es un reto, a ver si puedo hacer lo que no hice en la anterior» Aizkolari. Xabier Zaldua, Gurrutxazpi, en una exhibición en la plaza de Euskadi. / IÑAKI Xabier Zaldua se mide hoy con Joxean Etxeberria en la plaza de toros de Azpeitia Tendrán que cortar diez kanaerdikos y correr diez kilómetros, aunque el navarro tiene una ventaja de 1,4 kilómetros MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:35

Xabier Zaldua, Gurrutzazpi, se medirá hoy, a las 12.00 horas, con Joxean Etxeberria en la plaza de toros de Azpeitia, en una apuesta en la que tendrán que cortar diez kanaerdikos y correr diez kilómetros, aunque el aizkolari navarro tiene 1,4 km de ventaja. Cada uno se juega 3.000 euros. «Para mí esta apuesta es un reto, a ver si puedo hacer lo que no hice en la anterior», afirma Zaldua.

El zumarragarra se refiere al desafío que le enfrentó el pasado día 3 con Xabier Orbegozo 'Arria V'. El trabajo a realizar era el mismo que el de hoy, aunque sin ventaja para ninguno de los dos aizkolaris, y el zumarragarra lo perdió. «Tengo esa espinita clavada y estoy con muchas ganas de que llegue la apuesta para poder demostrar lo que no pude aquel día. No sé si por los nervios, la presión o qué no pude completar el trabajo como me hubiese gustado. No salieron los tiempos cómo tenían que haber salido», explica Gurrutxazpi.

El de Zumarraga ve la nueva apuesta «muy difícil, porque el contrato se hizo con una ventaja muy grande. Eso ya no tiene solución, así que no le doy vueltas. Lo que tengo que hacer es realizar el trabajo bien y sacarle tiempo desde el primer momento».

Para Joxean Etxeberria la de hoy será su primera apuesta. «Nunca le hemos visto correr, así que no tenemos referencia. La estrategia va a tener que ser sacarle cuanto más mejor en la aizkora. Las catorce vueltas de ventaja que tiene en la carrera pueden suponer cinco o seis minutos y sacar esa ventaja en diez kanaerdikos es muy difícil. No sabemos cuánto corre, pero también habrá que correr más que él para ganar la apuesta».

Gurrutxazpi sostiene que perder contra Arria V «supuso un gran golpe», pero «al tener esta otra apuesta pendiente hizo que me recuperase rápido. Si no hubiese tenido esta oportunidad me hubiese quedado con esa sensación... pero no ha sido así. Estoy deseando de que llegue».

A raíz de su anterior desafío Zaldua tenía el entrenamiento hecho. «El volumen estaba hecho durante los cuatro meses anteriores. Tuve una semana de recuperación y después he hecho mantenimiento».

La madera que se cortará hoy la pone Etxeberria. «Ahora voy a ir a verla. Primero va la cuadrilla a colocarla y después voy yo, igual que los toreros», bromeaba Zaldua ayer por la mañana.

El zumarragarra animaba a la afición para acudir a la plaza. «Joxean Etxeberria es una chaval nuevo y es de alegrarse que gente joven se empiece a meter en las apuestas, que no siempre andemos los mismos».