En el amarillo, solo envases Isla. Una joven deposita una bolsa de envases en un contenedor amarillo soterrado. / M.F. Sasieta edita una guía para «aclarar» qué se debe depositar en este contenedorLa publicación trata de «recalcar que el amarillo es para los envases y no para los plásticos» MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 16 enero 2018, 00:16

Botellas de agua y de refrescos, envases de productos de limpieza, garrafas y bidones, mallas para fruta, envoltorios de plástico... Estos son algunos de los desechos que se deben depositar en el contenedor amarillo. No sucede lo mismo con las perchas, los biberones, las palas recogedoras, los túpers o los cubos de fregona. Ninguno de estos objetos, a pesar de ser de plástico, se deben depositar en el contenedor amarillo. Para que la ciudadanía lo tenga claro la Mancomunidad Sasieta, en colaboración con Ecoembes, ha lanzado una guía que ayudará a «aclarar las numerosas dudas que surgen en el día a día a la hora de depositar envases en los contenedores y cubos amarillos», sostienen.

La publicación, que ya ha sido buzoneada en los hogares de Zumarraga, es «probablemente la más detallada y completa que se haya editado hasta la fecha. Tiene nada menos que 12 páginas. En su diseño se ha subrayado el aspecto gráfico. Es una guía muy visual, prácticamente sin necesidad de leer, podremos resolver de un vistazo nuestras dudas más cotidianas», indican desde Sasieta.

La guía se divide en dos partes. En la primera parte, resaltada en amarillo, dedicada a aquellos envases que sí van al amarillo, clasificados a su vez en cuatro familias: envases de plástico, envases metálicos, envases brik y envases de madera y corcho. Esta sección resuelve que las cápsulas de café van al contenedor amarillo, eso sí, siempre que se vacíen previamente. También indica que las cajetillas de madera como las de las fresas, puros o marisco también se deben depositar en el contenedor amarillo.

La segunda parte de la guía, resaltada en rojo, está dedicada a todo aquello que no va al amarillo y que se centra sobre todo en objetos que aunque sean de plástico o de metal, no se pueden depositar en este contenedor. La guía trata de recalcar que «el amarillo es para los envases y no para los plásticos». Así, resalta algunos de los objetos que no se deben depositar en él, caso de tarros y tarrinas de barro como los de las cuajadas, maceteros, guantes desechables o botes metálicos que hayan contenido pintura o barniz, entre otros.

Para que la ciudadanía se involucre en la correcta separación de los residuos Sasieta ha convocado un concurso. «Hemos preparado un cuestionario compuesto por quince preguntas, de las cuales hay que responder bien al menos trece de ellas. Entre todas las personas que superen el reto sortearemos diez cestas con productos de la comarca». Los interesados en participar lo pueden hacer a través de la página web www.sasieta.eus. El plazo finaliza el próximo 2 de febrero.