Ainhoa Zubillaga e Iñaki Salvador interpretarán 'Voces de cine' en la ermita de Antigua Concierto. Iñaki Salvador y Ainhoa Zubillaga. El concierto, el segundo del XXXIV Ciclo Musical, será hoy, a las 19.30 horas M.F. ZUMARRAGA. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:30

La mezzosoprano Ainhoa Zubillaga y el pianista Iñaki Salvador, ofrecerán esta tarde el concierto 'Voces de cine', en la ermita de Antigua, en el que se podrán escuchar algunas de las canciones que la gran pantalla hizo populares. El concierto, el segundo del XXXIV Ciclo Musical, comenzará a las 19.30 horas. Media hora antes, a las 19.00, habrá servicio de autobús para subir hasta la ermita. Tanto la actuación como el transporte son gratuitos.

Quienes se acerquen hoy a Antigua disfrutarán de temas como 'Moon River', de 'Desayuno con diamantes'; 'Edelweiss', de 'Sonrisas y lágrimas'; 'Somewhere over the rainbow, de 'El mago de Oz' o 'Piensa en mí', de 'Tacones lejanos ', entre otras.

Serán en total trece versiones de otros tantos temas muy conocidos que completarán un concierto original y ameno.