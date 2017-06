'Acero', el corazón de Arcelor

La casa de cultura Zelai Arizti acoge desde ayer hasta el próximo día 25 una exposición de fotografía que bajo el título 'Acero' da a conocer el interior de la empresa Arcelor de Zumarraga antes de que cerrara sus puertas hace un año. El autor de la muestra es Javier Alonso, zumarragarra que trabajó en la citada factoría durante quince años «primero en logística y después, en mantenimiento».

A través de las cuarenta imágenes que expone, Alonso busca reflejar «el proceso de hacer acero, desde que se coge la chatarra y se mete al horno, hasta que salen las barras pasando por diferentes operaciones».

Si bien las imágenes dan fe del trabajo que se llevaba a cabo en la fábrica, también es cierto que las fotografías están impregnadas de un toque artístico. «Veía que se podía sacar algo bonito. El proceso es duro, pero daba opción a hacer algo chulo», dice el fotógrafo.

Para lograrlo Alonso acudió a la fábrica en multitud de ocasiones fuera de su horario de trabajo «porque te da pie a hacerlo mejor. Algunas veces fui de noche o también cuando sabía que iban a realizar un trabajo específico». Además, siempre tenía una cámara a mano por si surgía algo.

Para lograr este resultado el fotógrafo realizó cientos de instantáneas durante «ocho o nueve años». De hecho, las últimos las realizó junto antes de que la empresa echara el cierre. La mayor dificultad estaba «en el fuego. Con guantes no se puede manejar la cámara y algún daño colateral hemos sufrido tanto la cámara como yo», admite.

«Sin trípode, a pulso»

Además, todas las imágenes se obtuvieron «sin trípode. Están hechas a pulso y al haber poca luz no era fácil». En las fotografías aparece algún trabajador con su casco y su mascarilla, barras incandescentes, chatarra con su pulpo... Una de las que destaca el autor es la de «una avería. En nueve años solo me tocó verlo una vez y fue justo la semana que nos comunicaron que cerraban la empresa. Es una foto en la que se ve como se echa acero de una cuchara que no va bien a otra. Es un proceso muy espectacular...».

Javier Alonso, aficionado a la fotografía desde hace «unos quince años» ya está pensando en su próximo proyecto, que estará relacionado «con el colectivo Zarraparra». De hecho, ya está sacando fotos en los conciertos que organizan en Zumarraga y Urretxu.