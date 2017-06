La portada del programa de fiestas es obra de Maite Arbonies

La portada del programa de fiestas de Santa Isabel es por segundo año consecutivo obra de Maite Arbonies Etxaniz. La zumarragarra ha ganado el concurso convocado a tal efecto por el Ayuntamiento, que en esta ocasión tan solo ha recibido seis trabajos, cuando el año pasado superó la treintena. La explicación de este descenso en la participación puede estar en «el cambio generacional. Algunos de los jóvenes que han participado habitualmente en el certamen se han incorporado a la vida laboral por lo que no tienen tiempo para participar en el concurso», explicó el alcalde, Mikel Serrano, durante la entrega del premio. «Para el año que viene se está planteando la posibilidad de invitar a participar en el certamen a alumnos de los distintos centros escolares de Zumarraga y Urretxu». Uno de los objetivos es que «se involucren». Asimismo, «pueden obtener un premio en metálico, que siempre viene bien», continuó el primer edil. Este año el único premio del concurso estaba dotado con trescientos euros.

Esta es la tercera vez que Maite Arbonies gana el certamen. El año pasado lo hizo y también en 2010. Para 2017 la zumarragarra ha optado por unas txapelas rojas que representan a los dantzaris de Irrintzi dantza taldea. «Son dantzaris, sin género, ni chicos ni chicas, solo dantzaris. No hay que etiquetar», sostiene Arbonies. «En trabajos anteriores no he solido dibujar dantzaris. Habitualmente, cuando empiezo con un trabajo, le doy vueltas al tema y pienso qué sensación me produce. En este caso me vino a la cabeza el tema de la incorporación de la mujer a la ezpata dantza, algo que me produjo una gran alegría. Para mí fue algo muy importante».

Así, «empecé a dibujar dantzaris, chicos y chicas... También utilicé las dos ventanas que hay junto a la puerta de la ermita de Antigua que pueden tener forma de persona... Pero al final me fuí a algo más simple, unas txapelas y unas líneas».

Todos protagonistas

Es de obligado cumplimiento que en el cartel aparezca el texto 'Zumarraga Santa Isabel Jaiak 2017'. La ganadora ha plasmado el texto en rojo y negro destacando la sílaba 'Zu' de Zumarraga (tú, en euskera). Con ello lanza un mensaje. «Todos somos protagonistas de las fiestas junto a los dantzaris que son la mejor representación de Santa Isabel».

La artista inició su trabajo «haciendo el dibujo, después le metí acuarela y por último, lo modifiqué con Photoshop».

Maite Arbonies recibió el premio «con mucha ilusión» aunque «me da un poco de pena que se hayan presentado tan pocos trabajos». Ella misma animó «a la gente a participar».

Este año el jurado encargado de valorar los trabajos ha estado integrado por miembros de la Comisión de Cultura.