Un viaje a través del baile de espadas

Argi y Oihan son amigos desde pequeños. Ella es dantzari y él, txistulari. Ambos están a punto de debutar en la ezpata-dantza del 2 de julio de la ermita de Antigua, pero un imprevisto complica las cosas. Argi y Oihan son los protagonistas de 'Zumarragako ezpata-dantza Magia dantza', el cuento que se presentará mañana jueves, a las 19.00 horas, en el centro de interpretación de Antigua. Se trata de una obra escrita por la zumarragarra Antxiñe Mendizabal e ilustrada por el también zumarragarra Josu Maroto que adentrará al lector en un viaje por la historia a través del baile de espadas. El trabajo ve la luz en el marco del cincuenta aniversario de Irrintzi dan-tza taldea y Antxiñako Ama txistulari taldea.

«El trabajo surge a partir de la sugerencia del grupo de baile Irrin-tzi y de los txistularis de Antxiñako Ama de hacer algún tipo de publicación dirigida a los más jóvenes para conmemorar sus respectivos 50 aniversarios», explica Mendizabal. «La colaboración con Josu surgió naturalmente. Le conocía a él y también su trabajo, y me pareció que podíamos hacer algo original entre los dos», añade. «Ha sido mi primera experiencia ilustrando un libro. Para mí ha supuesto todo un reto y además, de la mano de Antxiñe... Ha estado muy bien», afirma por su parte Josu Maroto.

Los dos jóvenes protagonistas de la narración, Argi y Ohian, se entremezclan con otros personajes «de corte histórico como son la serora de la Antigua, el historiador Angel Cruz Jaka o los trikitilaris Joxe Oria y Mikaela Zunzunegi. Por último, hay otro elenco de personajes entre la ficción y la realidad, estereotipos como el alcalde de Zumarraga, la corporación municipal, el jefe de la policía municipal, el juez de paz, la secretaria o el archivero que acompañan a la narración. Pero, sin lugar a dudas, los grandes protagonistas son la ezpata-dantza y su melodía, y la ermita de la Antigua», explica la autora.

Argi y Oihan tienen que hacer frente al reto de bailar y tocar por primera vez el día de Santa Isabel en la ermita de Antigua la tan esperada ezpata-dantza. Pero los acontecimientos no van a transcurrir tal y como esperaban, «ya que la víspera cuando la comitiva municipal se dispone a hacer la visita tradicional a la ermita con los txistularis y dantzaris, se encuentra con la puerta cerrada y con la imposibilidad de entrar», adelanta Mendizabal.

La corporación, ante semejante imprevisto, «convoca un pleno urgente, pero los acontecimientos tampoco seguirán entonces su curso normal, y no van a poder arreglar nada. Es por ello que Argi y Oihan se ven en la obligación de tomar cartas en el asunto. Para tal misión, contarán con la inestimable ayuda de la serora de Antigua. Será ella quien gracias a la magia les hará retroceder en el tiempo hasta los remotos orígenes de la ezpata-dantza, y dar así con la solución. Se trata de un viaje de aprendizaje gracias al cual comprenderán el significado de nuestro baile».

Contenido histórico

El cuento tiene una parte histórica. «La narración tiene su contenido histórico bien documentado, su parte de ficción, y la interpretación que yo he hecho de la ezpata-dan-tza a partir de los estudios del folclorista Juan Antonio Urbeltz. Me he basado en sus teorías para hacer mi propia interpretación del baile y de su evolución. Sin embargo, hay que subrayar que se trata de un cuento de ficción. Nosotros con imaginación nos hemos adentrado en territorios donde, de momento, la historia no ha llegado», continúa.

'Zumarragako ezpata-dantza Magia dantza' es un cuento, pero no está dirigido exclusivamente a los niños. «Me atrevería a decir que se trata de un libro dirigido a todos los públicos, o mejor dicho a los lectores que leen sin prejuicios, independientemente de su edad. La narración está dividida en seis micro-cuentos cada uno de ellos dando testimonio de una época desde la prehistoria hasta nuestros días. Además, antes de cada micro-cuento, hemos añadido información sobre cada época, para que el lector tenga a su disposición información para hacer una lectura más profunda de lo que se narra, más allá de la mera aventura».

Mendizabal explica que «hemos intentando también poner en la valor el imaginario que compone la historia de la ermita rescatando las imágenes más emblemáticas como las tallas, las vidrieras, el dragón, el púlpito, la escritura, etc. Y también el libro cuenta con unas láminas en acuarela con motivos representativos de las diferentes épocas».

De ello se ha encargado Josu Maroto que ha dibujado el medio centenar de dibujos que ilustran el cuento. «Lo más difícil fue encontrar el estilo más acorde al cuento, ya que no está dirigido exclusivamente a los niños, sino a todos los públicos. Además es una mezcla de ficción e historia. Finalmente, optamos por la acuarela». Maroto ha realizado un trabajo de «mucha intensidad». De hecho, para llevarlo a cabo «me cogí un par de semanas de vacaciones para poder dedicarme a ello. Tuve que enclaustrarme, pero la experiencia ha merecido la pena», asegura.

El cuento, que está escrito en euskera, se pondrá a la venta el viernes en las librerías de Zumarraga y Urretxu, en la casa de cultura Zelai Arizti y en el centro de interpretación de Antigua.

En este lugar también se podrá adquirir mañana jueves, después del acto de presentación. Cabe señalar que quienes acudan al mismo recibirán un pequeño obsequio.