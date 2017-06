¡A tejer en público!

El punto y el ganchillo saldrán el sábado a la calle. Julita mertzeria en colaboración con el colectivo Zarraparra ha organizado la jornada 'Josiz' que invita a todas las personas que hacen este tipo de labores a «compartir» una horas en la plaza conjunta Kalebarren-Areizaga. Además, las cubanas D'Capricho ofrecerán un concierto.

El evento se enmarca en el día Mundial de Tejer en Público que se celebra durante la primera semana del mes de junio. Como su propio nombre indica, tejedoras y tejedores de todo el mundo se reúnen el mismo día para tejer juntos en un lugar público, sacando las agujas a la calle y compartiendo su afición. Según la página web del evento, esta celebración fue puesta en marcha en 2005 por Danielle Landes, y comenzó como una forma de mostrar que tejer no es solo cosa de abuelitas. Muchas personas tejen, pero tejer es por lo general una labor solitaria que se realiza en casa.

«Lo que buscamos es organizar un punto de encuentro, una puesta en común... No es un cursillo ni una exposición. Queremos compartir lo que hacemos en los talleres que se imparten aquí con esas personas que también son aficionadas al punto y al ganchillo, pero los practican en sus casas», explica Nerea Mendizabal, responsable de Julita mertzeria.

También otras labores

Aunque la jornada hace referencia al punto y el ganchillo, la organizadora hace extensiva la invitación a quienes realizan otro tipo de labores como costura o bordado. «Que la gente se anime, que vengan y compartan», dice.

El evento comenzará a las 11.30 horas con un café y un dulce de bienvenida. A continuación, se comenzará a realizar las labores. Cada persona llevará la suya y a la que no tenga se le ofrecerá «realizar una pieza para la iniciativa 'Mantas de vida' en apoyo al pueblo sirio. La campaña, que llevamos a cabo desde el año pasado, consiste en tricotar piezas de lana o ganchillo, que posteriormente se unen formando mantas», recuerda la organizadora.

Cabe señalar que también se invita a acudir a aquellas personas que no sepan realizar labores, pero que les gustaría aprender. «Les enseñamos», dice Nerea Mendizabal. Además de aprender a hacer punto también existirá la posibilidad de aprender a hacer borlas.

Sorteo bono de 100 euros

Quienes participen en la jornada, que se prolongará hasta las 14.00 horas aproximadamente, participarán en el sorteo de un bono de 100 euros de Bi Tartean.

Mendizabal explica las bondades de tejer en compañía. «Es terapéutico, relaja... Además permite que gente que no tiene nada que ver se relacione entre sí. También obtienes la satisfacción de tener algo que lo has hecho tú misma». En los talleres que se imparten en la mercería Julita se juntan «mujeres, porque no hay ningún hombre, aunque ellos también están invitados, de diversas edades. Hay mucha gente joven». Cada una elige el trabajo a realizar en base a su capacidad. «Ahora, de cara al verano, se llevan los bolsos...» Los grupos de costura son de un máximo de cuatro personas y los de ganchillo, de seis. Cada uno con su correspondiente profesora.