Goiargi ofrecerá en Bilbao un concierto solidario con la fundación 'Ojos del mundo'

La fundación 'Ojos del mundo' es una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la ceguera evitable, que es aquella que se puede prevenir o curar, en algunos de los territorios más vulnerables del mundo. Recaudar fondos para esta fundación es el objetivo del concierto que Goiargi abesbatza ofrecerá mañana sábado, a las 20.15, en la iglesia de la Encarnación de Atxuri, Bilbao. La coral de Zumarraga y Urretxu compartirá actuación con Iubilo Bilbao abesbatza.

Goiargi actuará en primer lugar. A continuación se hará una presentación de la Fundación Ojos del mundo-Munduko begiak. Posteriormente, actuará Iubilo Bilbao abesbatza y por último, los dos coros interpretarán un tema conjuntamente.

La entrada al concierto será gratuita. No obstante, quienes quieran colaborar con la recaudación de fondos para la Fundación Ojos del Mundo podrán hacer sus aportaciones en las huchas que se colocarán a tal efecto una vez finalizada la actuación.

Javier Arratibel, director de Goiargi abesbatza, explica que el concierto de mañana surgió a raíz de la exposición 'Ojos de Inhambane', realizada por la prestigiosa fotógrafa Elisenda Pons, que se pudo disfrutar el pasado mes de marzo en la casa de cultura Zelai Arizti.

«Con motivo de esa exposición nos trajeron información sobre la fundación a todas las ópticas de Zumarraga y Urretxu. La coordinadora de la ONG en Bilbao can- ta en el coro Iubilo, que está integrado por personas que anteriormente cantaban en el coro de la UPV. Al enterarse que yo dirigía un coro me propuso organizar algo de forma conjunta. Después me llamó para el concierto solidario y nos animamos», explica Arra- tibel.