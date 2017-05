«Me pararon en la calle para que entrase en una agencia de modelos»

Llega a la cita luciendo perfectas ondas en su larga melena. «Me lo he hecho yo misma con las tenacillas, tardo como una hora... En la agencia de modelos nos enseñan a peinarnos y maquillarnos», explica. Ane Nebreda Martínez (Zumarraga, 1997) lleva «desde octubre» en la agencia donostiarra First Models donde está haciendo un curso de formación de modelos. «Hace tres o cuatro años me pararon en la calle para que entrase en la agencia. En aquel momento no podía hacerlo por los estudios, pero este año me venía bien y me he animado». Además de para aprender a desfilar y posar, su asistencia al curso le va a servir para participar en el certamen Miss Mundo España al que acudirá en representación de la provincia de Alava.

El concurso se celebrará el 16 de septiembre en Platja d'Aro (Girona). «En algunas provincias organizan una gala de la que sale la miss, pero a mí me ofrecieron directamente desde la agencia ser la representante de Alava. Conozco a las candidatas de Gipuzkoa y Bizkaia, pero no sé que proceso han seguido ellas», sostiene.

«Me hace ilusión»

El concurso Miss Mundo España es el equivalente al certamen de Miss España que ya no se celebra. De las 52 chicas que participarán en representación de otras tantas provincias y ciudades autónomas, la ganadora logrará el pase a Miss Mundo. «Me hace ilusión participar. Acepté porque me parece una muy buena experiencia, no todo el mundo tiene oportunidad de ir», afirma.

Ane no enfoca el concurso como un lanzamiento de cara a su carrera profesional. «Me gustaría ganar, pero no es un concurso fácil. La que gana tiene trabajo asegurado durante un año y si yo ganase me dedicaría a ello. Si no es así, no pasa nada. Mi intención es empezar a estudiar el próximo curso 'Maquillaje profesional y caracterización' que es lo que realmente me gusta. El concurso lo veo como una experiencia que me permitirá conocer gente».

El canon de belleza para una miss para por ser «una chica alta, delgadita, con pelo largo y bonito y que sea guapa». A la zumarragarra le avalan su 1,79 de estatura y unos enormes ojos verdes. Además, «ahora que se va acercando la fecha, me estoy cuidando, haciendo mucho deporte y controlando la comida», explica. Eso sí, «sin pasar hambre, me niego». Además, está «intensificando las clases de pasarela, creo que es lo más importante». De hecho, ya ha hecho sus pinitos en varios desfiles, los últimos en los museos Balenciaga y San Telmo de la mano de Gipuzkoa de Moda.

De momento, «lo llevo bien, creo que lo más difícil será la semana del certamen que tienes que estar todos los días demostrando...». Y es que en vísperas del concurso las candidatas conviven durante una semana en la que tienen actividades deportivas, visitas turísticas, sesiones de fotos, entrevistas... Asimismo, todas deben presentar un vídeo de tres minutos sobre algún asunto social de su provincia para concienciar a la sociedad sobre el mismo. «Todavía no he decidido sobre qué tratará mi trabajo», confiesa.

«No me lo había planteado»

Ane Nebreda explica que «nunca» se había planteado ser modelo o participar en un concurso de belleza. «La gente me decía que era alta y guapa y que servía para eso, pero nunca lo había pensado». La zumarragara estudió en La Salle Legazpi ikastetxea y el Bachiller lo hizo en La Salle de Andoain. Tras aprobar Selectividad comenzó un grado de Turismo en Donostia, pero «lo he dejado porque no me gusta». Así, ha aprovechado el año para realizar el curso de modelo.

Respecto a los certámentes de belleza, ella está «a favor. No veo que en este concurso se utilice a la mujer», dice. Todavía quedan algunos meses, pero los afronta con tranquilidad. «Tengo ganas de que llegue, pero nervios no. La que está nerviosa es mi madre». Y las que están contentas son sus amigas. « Me animan mucho, la verdad es que apoyo no me falta».