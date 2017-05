Remo contra la piedra de mil kilos

«Buscamos hacer algo distinto, que la gente no esté siempre viendo lo mismo. Cada año intentamos organizar algo nuevo y que el público lo pase bien, que para eso son fiestas», explica Sergio Chao. Él es uno de los protagonistas del desafio que tendrá lugar mañana, a partir de las 18.30 horas, en Eitza.

Chao explica en qué consistirá la prueba. De un lado, habrá un equipo de gizon proba integrado por ocho tiradores. El trabajo a realizar consistirá en recorrer cuarenta plazas con la piedra de 1.000 kilos. «No podrán superar los 680 kilos de peso entre todos. Si se pasan, por cada kilo de más tendrán que hacer un metro más de plaza, que tendrá 25 metros» .

De otro lado, un grupo integrado por tres 'remeros' deberá completar 14 km utilizando para ello tres ergómetros, esos aparatos que realizan una simulación de la acción de remar. «Nosotros tenemos que entrar en 225 kilos. Si superamos ese peso inmediatamente quedamos descalificados, la prueba no se celebra», sostiene Chao.

El ganador será el equipo que antes finalice su trabajo. Cada grupo apuesta 600 euros. «Media hora o veinte minutos antes del inicio de la prueba nos personaremos todos en el lugar donde se va a celebrar para pesarnos. Iremos con el juez y nos pesaremos delante del público».

Los protagonistas de la prueba han optado este año por el remo «para innovar. No suele ser una disciplina típica del herri kirolak, pero últimamente se mete. Es un trabajo bastante duro, no es nada fácil. Es un deporte que no te deja regularte. Tiras de piernas, brazos, dorsal... ahí trabaja todo el cuerpo... Es muy intenso y como te fallen las fuezas...».

Sergio Chao calcula que «ellos andarán en unos veinte minutos. Si tienen penalización por el peso, un poquito más... Nosotros, para intentar ganarles, tenemos que andar por debajo de los veinte minutos».

Amplio programa festivo

El desafío de herri kirolak es sólo una de las actividades del amplio programa que la Comisión de Fiestas de Eitza ha organizado para este fin de semana. Esta tarde, a partir de las 18.00, los niños podrán disfrutar de juegos, manualidades y una chocolatadda. A continuación, se dará lectura al pregón y no faltarán los cabezudos. Zumarragako Musika Banda recorrerá las calles del barrio a partir de las 19.15 y un cuarto de hora después se podrá tomar un pintxo de chistorra y sidra por un euro. La cena popular y la actuación del DJ Capone cerrarán la jornada.

Mañana, durante toda la mañana, habrá talleres para niños y jóvenes en el topaleku. A las doce del mediodía se celebrará el XXXVII Campeonato de Toka, así como partidos de pelota organizados por la escuela del Beloki. Por la tarde, a las 16.30, se celebrará el XXXV Cross popular y dos horas después el desafío de herri kirolak.

A partir de las 19.00 horas la música cobrará protagonismo. Habrá conciertos de Harla Horror, Petti ta Etxeko Uzta + Lie detectors, en el pórtico de la ermita. Asimismo, Burrunba Elektrotxaranga amenizará las calles del barrio.

El domingo, Eitza se despertará con la diana de los txistularis de Antxiñako Ama. Después sonará la txalaparta de la mano de txalapartaris del barrio y de ZSK. A las 11.00 la ermita de San Gregorio acogerá una misa en la que participará la coral Goiargi. Una hora después comenzará una exhibición de aizkolaris a cargo de Javier Aranberri-Julen Aranberri y Joxe Ugarteburu-Joxe Mari Esnaola.

La mañana continuará con dantza. El frontón de Eitza acogerá a las 13.00 horas la actuación de los grupos participantes en el Dantzari Txiki Eguna. Asimismo, a partir de las 17.00, los niños protagonizarán un festival en el mismo lugar. Una hora después dará comienzo una romería, enmarcada en el cincuenta aniversario de Irrintzi dantza taldea.

Por último, a las 20.00, comenzará el ya tradicional recital de jotas navarras, a cargo del grupo Tudela canta.

Día de San Isidro

El program de San Isidro finalizará el lunes, día 15, festividad del patrón. A las 11.00 se oficiará una misa y, a continuación, habrá lunch para los jubilados del barrio, en la sociedad Irrika. Por la tarde, a las 18.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de ponys y vaquillas con los hermanos Rodríguez y dos horas después habrá triki-poteo.