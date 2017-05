El Urola, que jugará el play off de ascenso, se impone al Intxurre por goleada, 6-0

El Urola se impuso por goleada al Intxurre, 6-0, en el penúltimo partido de liga, disputado el sábado en Argixao. «Fue una jornada muy buena. No nos jugábamos nada, pero tenemos el objetivo de llegar al play off de ascenso con la mejor actitud posible», explica Igor Serrano, entrenador de los amarillos. Marcaron Markel Urrate (2), Iker Fernández (2), Jon Viedma y Adrián Veleda. «Me gustaría hacer una mención especial a Iker Fernández. Mis decisiones no le han ayudado a disfrutar mucho del fútbol a lo largo de la temporada, ya que no ha jugado demasiado. Lleva todo el año entrenando muy bien y ahora le está llegando el premio. Me alegro mucho por sus dos goles. Es un ejemplo», sostiene el entrenador.

El Urola es segundo en la tabla con 60 puntos, diez menos que el primero. Esta semana finaliza la liga por lo que independientemente del resultado del último partido promocionará por el ascenso. Se enfrentará al Allerru o al Trintxerpe, segundo y tercero del otro grupo, que están empatados a puntos. Dependerá de los resultados de esta semana. El play off se jugará a continuación de la liga. El orden de los partidos de ida y vuelta se decidirá por sorteo.