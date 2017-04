La casa de cultura acoge una exposición de proyectos de alumnos de La Salle

La casa de cultura Zelai Arizti acoge hasta el próximo día 7 una muestra de proyectos y manualidades que han realizado los alumnos de La Salle Legazpi ikastetxea. «La conciencia ecológica y el arte, combinados con la tecnología y las nuevas formas de creación, son dos ámbitos de trabajo que tienen su reflejo en la exposición», explican desde el centro escolar. Cada proyecto «es el resultado de un intenso proceso de trabajo de investigación, diseño, ejecución y promoción, aunque la muestra final es una colorida fusión de materiales y trabajos».

El Museo de las Emociones con réplicas de pinturas de Botero, Miró o Dalí; objetos de caracterización y todo el material utilizado para la creación de una obra de teatro bajo el lema 'To be or not to be'; imágenes diseñadas para crear su propio juego de Pokémon o una pequeña muestra del trabajo que han hecho sobre los ríos junto con los kits para analizar el agua. Todo ello es parte de lo que encontrarán quienes visiten la muestra.

Se trata de «proyectos piloto que han desarrollado los alumnos en el marco del Nuevo Contexto de Aprendizaje, metodología diseñada para transformar los procesos de aprendizaje y adaptarlos a los nuevos tiempos. Son proyectos interdisciplinares enfocados a que los alumnos profundicen en la comprensión del mundo y desarrollen las competencias necesarias para el futuro». Junto a los proyectos, completan la colección los trabajos de manualidades que han realizado los alumnos.

La exposición se puede visitar de lunes a viernes en horario de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados y festivos estará abierta de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.