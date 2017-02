El 2-0 frente al Keta devuelve al Urola a la senda de la victoria tras cuatro jornadas

El 2-0 frente al Getariako ha devuelto al Urola a la senda de la victoria tras cuatro jornadas. Desde el regreso a la competición después del parón navideño, los amarillos no habían ganado ningún partido (dos empates y dos derrotas). «Estoy contento por romper esa dinámica de no ganar. Además, los rivales directos, excepto el Bergara, no han ganado, lo que nos ha permitido volver al segundo puesto de la tabla», indica Igor Serrano, entrenador del Urola.

El partido del sábado en Argixao tuvo una primera parte «buena». Markel Urrate inauguró el marcador pasado el cuarto de hora de juego «en una jugada de estrategia en saque de banda». Quince minutos después Unai Ayuso marcó el segundo. «Tuvimos otras tres o cuatro ocasiones claras que no llegamos a materializar». La segunda parte «en lugar de estar cómodos, jugamos con la incertidumbre de intentar mantener el resultado».

Esta semana habrá derbi en Legazpi. El partido contra el Ilintxa se prevé «duro. Ojalá sea un partido deportivo y salga bien».