Aprobadas las bases para las ayudas a la emancipación de los jóvenes

El Ayuntamiento acaba de aprobar las bases por las que se regulan las condiciones de acceso y concesión de ayudas para favorecer el proceso de autonomía y emancipación de la juventud de Zumarraga durante 2017.

Se podrán beneficiar de las ayudas los jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 35 años (a 31 de diciembre de 2017), que cumplan todos los requisitos exigidos. Se han establecido dos líneas de subveción: ayudas para el alquiler de vivienda y ayudas para el autoempleo, que incluyen gastos de alquiler de local, elaboración del proyecto, obras de adecuación, tasas, etcétera.

La partida presupuestaria disponible asciende a 30.000 euros, previéndose 20.000 para las ayudas para el alquiler de vivienda, y 10.000 euros para las ayudas para el autoempleo.

Las solicitudes deberán formalizarse por parte del interesado, en el modelo de instancia oficial elaborado por el Ayuntamiento, en los siguientes plazos: primer plazo, hasta el 15 de marzo de 2017; segundo plazo, hasta el 15 de junio de 2017; tercer plazo, hasta 15 de septiembre de 2017 y cuarto plazo, hasta 15 de diciembre de 2017.

Los titulares de las solicitudes deberán cumplir con los requisitos siguientes: estar empadronados en Zumarraga (las ayudas se concederán solamente a partir de la fecha de empadronamiento); estar al corriente del pago de impuestos, tasas, arbitrios y sanciones con el Ayuntamiento de Zumarraga y domiciliar el cobro de la ayuda en alguna de las entidades de crédito con las que trabaja el Ayuntamiento de Zumarraga.

Además, en función de la línea de subvención que se solicite, el solicitante deberá cumplir otros requisitos. En el caso de solicitud de ayuda para el alquiler de vivienda, hay que ser titular de un contrato de arrendamiento de una vivienda sita en Zumarraga, y residir con carácter habitual y permanente en la misma. En el impreso de solicitud se deberán indicar los nombres de todos los miembros de la unidad convivencial. Asimismo, se debe tratar de una vivienda con licencia de habitabilidad; tienen que estar empadronados en la vivienda, exclusivamente los miembros de la unidad convivencial; no deben ser propietarios de una vivienda, salvo que no dispongan del uso ni del disfrute de la misma; deben realizar el pago del alquiler mediante transferencia o domiciliación bancaria; tienen que disponer de una fuente de ingresos regular, con unos ingresos brutos anuales como mínimo equiparables al salario mínimo interprofesional y no superior a 28.000 euros para las solicitudes individuales y a 39.000 euros para el caso de una única solicitud por unidad convivencial y no se puede tener vinculación familiar con el arrendador.

Quedan excluidas para la percepción de estas ayudas:las viviendas cuyo alquiler supere los 600 euros/mes; las viviendas de alquiler sujetas a otros programas de protección y los contratos de alquiler inferiores a un año.

En el caso de ayudas para el autoempleo: hay que estar de alta en Seguridad Social; estar de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas; disponer de Licencia municipal desde el año 2012 o fecha posterior; haber realizado el estudio del Plan de Viabilidad de la iniciativa del negocio en la Agencia para el desarrollo comarcal de Urola Garaia, debiéndose recoger en dicho plan expresamente que la idea es viable; estar ubicada en Zumarraga la sede social de la empresa y realizar una declaración de resultados de la actividad (Ingresos y gastos) no superior a 2.000 euros mensuales, entre otras cosas.

Los jóvenes interesados disponen de toda la información en la web del Ayuntamiento de Zumarraga y en la Oficina de Atención al Ciudadano.